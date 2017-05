Viis leidu internetis, mis võivad sulle töökoha maksma minna

Ära arva, et tööandja ei otsi potentsiaalse kandidaadi kohta infot näiteks Google'i vahendusel, kirjutab CVKeskuse karjääriabi. Seda võib teha üle poole värbamisspetsialistidest, et saada kandidaadi kohta lisamaterjali. Lisaks teevad seda ka sinu koostööpartnerid, kliendid ja äripartnerid ning leitav info määrab tooni ka teie esmakohtumisel.

Seega võid otsingumootori esimest lehte pidada ka oma teiseks CV-ks. Halb Google'i tulemus võib rikkuda võimalused haarata parem töökoht. Seetõttu tasub aktiivsetel tööotsingutel kontrollida, millist infot sinu kohta otsingumootorites leidub. Mis on siis kõige saatuslikumad leiud otsingumootorites?

Halb meediakajastus. Arvestades meediaväljaannete suurt arvu, on ajalehtede pealkirjadesse sattumine täna üpriski lihtne. Olgu põhjuseks halvasti sõnastatud arvamus või intrigeeriv pilt, targem on negatiivset kajastust siiski vältida.

Arvamused ja kommentaarid. Kunagi varem ei ole olnud nii lihtne avaldada internetis oma arvamust ning jagada tagasisidet. Kahjuks on suur osa kommentaaridest negatiivsete mõjutustega ning kui sinu või su ettevõtte kohta on avaldatud karmi kriitikat, siis jõuab see kindlasti ka järgmise tööandja või koostööpartnerini.

Kuritegevus. Kui oled mingitel põhjustel seadusega pahuksisse läinud, on üpriski suur tõenäosus, et see info jõuab mõne aja möödudes ka otsingumootoritesse.

Halva lahkumineku järelmõju. Lahkuminekud löövad üldjuhul emotsioonid lõkkele ning tekitavad soovi kätte maksta. On uskumatu, missugust järeltegevust võib otsingumootoritest hiljem leida ning mille tulemusena sinu professionaalne kuvand kannatada saab.

Nimekaim. Ära unusta ka võimalust, et sul võib leiduda nimekaim, kes oma heast nimest ei hooli.

Viis nõuannet, kuidas ohtlikke leide vältida:

Kõikjal ei tasu alati sõna võtta – kui viibid võõras seltskonnas (või isegi mõnel protestiüritusel), siis jää oma valdkonna teadmiste juurde ning ära luba emotsioonidel võimust võtta. Pea meeles, et see, millega riskid, on sinu enda hea nimi.

Kui sinu kohta korduvalt negatiivset tagasisidet jagatakse, on aeg peeglisse vaadata ning leida tegelik põhjus. Eeldusel, et tegemist on valeandmete või lihtsalt mustava materjaliga, on alati mõistlik jääda professionaalseks ja vastata viisakas võtmes.

Aegajalt piisab ka lihtsalt valel ajal vales kohas viibimisest. Sel juhul on illegaalse teo otsingumootoritesse jõudmist üpriski keeruline takistada. Samas võid proovida pöörduda asutuse poole, mis materjali avaldab ning paluda oma nime mustav materjal eemaldada või korrigeerida eeldusel, et sellel puudub tõepõhi.

Oma endise partneri tegevust sa takistada ei saa, seega on soovitus lihtne – vali, kellega suhtesse astud või püüdke lahku minna viisakalt ja mõistlikult.

Teiste tegusid samuti kontrollida ei saa ning seepärast pead võimalikult osavalt välja tooma, et sul on nimekaim, kui see su head mainet ohustab.