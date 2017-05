Puust ja punaseks: kuidas jalgrattaga ohutult liigelda

Liikluses peavad olema tähelepanelikud nii autojuhid kui ka ratturid, sest ka viimased peavad olema kursis ohtudega, mis rattaga liigeldes kaasnevad, rõhutas Tallinna Tehnikakõrgkooli liiklusohutuse lektor Sven Kreek TKTK blogis.

«Peamine, mida jalgratturid peaksid teadvustama, on see, et nemad on liikluses alati vähemkaitstud osapool ehk õnnetuse korral on viga saamise tõenäosus sisuliselt 100 protsenti,» toonitas Kreek. Samuti ei saa unustada liiklusseadustki, mille järgi on rattur võrdne auto või bussiga ning talle kehtivad kõik liikluseeskirjad - foorituled, liiklemise kord ühesuunalisel teel või reeglid seoses ristmikega, ka lihtne parema käe reegel.

Kreek rõhutab, et need on elementaarsed ühiskondlikud kokkulepped, kuid tänavapildis näeb siiski palju liikluseeskirjade rikkumist. «Mitte väga ammu nägin mitmel hommikul järjest, kuidas keskealine härrasmees sõidab moodsa jalgrattaga vastassuunavööndis, laps selja taga tooli peal. Tuleb mõista, et autojuhid, eriti veel hämaras, ei pruugi arvestada, et selline käitumine aset leiab ning nii on õnnetused kerged tulema.»

Arvesta tuleb ohtlike kohtadega

Ratturile on ühed ohtlikumad kohad ristmikud, mis piirnevad aedade, plankude või hoonetega. Nii juhi kui ratturi seisukohast on keerulisim see, et ristmikul «nurga taga» olevat teist liiklejat ei näe. Kreek paneb südamele, et ristmikele lähenedes peaksid mõlemad hoogu maha võtma ja pigem arvestama, et keegi võib ootamatult ristmikule siseneda.

Teine ohtlik paik on tema sõnul tüüpiline liiklusplaneering, kus kõnnitee muutub otse ülekäigurajaks. Sealt on võimalik kõnniteel jalgrattaga sõites otse üle sõidutee sõita. Kreek märkis, et väga ohtlik on olukord, mil rattur vuhiseb kõnniteelt otse ülekäigurajale - ratturile peab autojuht teed andma ainult siis, kui juht sooritab pööret.

«Sel juhul ei ole vahet, kas üle tee läheb jalakäija või rattur. Otsesuunas liikuva sõiduki ees jalgratturil eesõigust teed ületada ei ole. Autojuht võib (aga ei pea) teed anda, aga selleks peavad osapooled enne omavahel kommunikeeruma. Jalgrattur peab tegema peatuse enne, kui sõidab ülekäigurajale, et anda autojuhile aega olukorda märgata. Kui silmsidet ja selle põhjal n-ö kokkulepet ei saavutata, siis jalgrattaga teed ületama asuda ei tohi,» selgitas lektor.

Kõnniteel liigeldes arvesta keskmise liikluskiirusega

Kehtiva liiklusseaduse kohaselt võib rattur liigelda ka kõnniteel, milleks on mitmeid mõjuvaid põhjusi nagu suur liikluskoormus autoteel, auklikud tänavad või kasvõi lombid. Kõnniteel peab aga esmalt arvestama jalakäijate ja nende kiirusega. «Nii nagu autojuhid ei suuda reageerida liiga suure kiiruse tõttu võrreldes jalgratturiga, siis sama efekt on jalakäijate puhul - nende liiklemistempo on kordi aeglasem kui jalgratturi oma. Seega ei saa 5 km/h liikuvate inimeste vahel kihutada oma täiskiirusega 30-40 km/h,» sõnas Kreek.

Jalgrattur peab tajuma ümbritsevat ning olema nähtav

Kõrvaklappide kasutamine liikluses on Kreegi arvates murettekitav nähtus. «Sellist eraldumist ei saa endale liikluses lubada - peab ka kõrvad lahti hoidma, sest keegi võib anda signaali ohu korral vms, mida rattur klappidega ei pruugi kuulda, pannes nõnda ohtu nii teised kui ka iseenda.» Samuti on rattur on liikluses niigi väike ning peab olema autojuhile nähtav. Seeõttu on kohustuslikud nii helkurid kui ka esi- ja tagatuled, paha ei tee ka ohutusvest. Ühegi tuleta ratas on autojuhile nähtav alles loetud meetrite kauguselt ning juht pole võimeline selleltdistantsilt olukorrale reageerima.