Paljud USA koolid keelavad ära uue popi mänguasja

Mitmed USA koolid võitlevad «Fidget Spinneri» vastu, sest peavad seda vidinat laste tähelepanu hajutavaks ning potentsiaalselt kahjulikuks, kirjutab Business Insider. Eilse seisuga plaanis mänguasja selle nädala lõpuks keelata või oli juba keelanud ligi 100 era- ning 100 suurimat riigikooli.

Spinnerite andmebaasi haldajale Alexi Royle tuli mänguasja keelustamine koolides üllatusena. «Olin šokeeritud! Olen ise nende suur fänn ning olin esialgu isegi skeptiline, et mis nendega nüüd toimub. Kas tõesti keelavad koolid neid ära või teeb meedia lihtsalt pulli?» oli tema esimene reaktsioon.

«Fidget Spinneri» näpuvurre leidub erinevas suuruses, värvides ja hinnaklassis. Algselt loodi need aitamaks lastel leevendada tähelepanuhäireid ja ärevust. Koolide peamine põhjendus nende keelustamiseks näib aga olevat see, et mänguasjad lihtsalt hajutavad koolitundides laste tähelepanu.

«Neid loobitakse ringi nii tundide vältel kui ka koridorides ja sööklas. Need on küll väiksed, kuid võivad inimest sellegipoolest vigastada,» kirjeldas oma Facebooki lehel üks Brooklynis, New Yorgis asuv kool, mille ruumides otsustati näpuvurr keelata.

Lisaks suudab kirev mänguasi üsna kiiresti õpetajad hulluks ajada. «Ainus asi, millele mõni õpilane suudab tunnis keskenduda, ongi see vidin. See on mänguasi, mitte arendav ese, ja ma vihkan seda,» avaldas üks kooliõpetaja.

Eestis on mänguasjade edasimüüjaks muuhulgas Palmtek ja www.spinnerid.ee ning siingi on nende populaarsus tõusuteel.