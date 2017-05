Kas kohvimasina edasimüüja õhutab kliente järjest uuemaid masinaid ostma?

Postimehele kirjutas lugeja, kellel läks JURA kohvimasin katki. Viies masina parandusse, selgus, et kohvimasinal tuleb vahetada põhikomponent, mis läheb maksma 270 eurot. Teeninduse töötaja märkis, et uue masina puhul maksaks põhikomponendi vahetus 150 eurot ja lisas, et kui klient soovib, siis jättes vana masina nende juurde on tal võimalik uus soetada 15 protsenti soodsamalt.

Kliendis tekitas aga olukord küsimusi. «Miks maksab põhikomponendi vahetus vanema masinal rohkem kui uuel?» küsis lugeja ja lisas, et eriti naljakaks tegi olukorra teenindaja pakutud soodustus uue masina ostmiseks. «Inimest justkui suunatakse järjest uuemat masinat ostma, selle asemel, et ära parandada vana.»

Rickman Trade OÜ, JURA kohvimasinate maaletooja Balti riikides ja Valgevenes, tegevjuhi Ott Viirmanni sõnul lähtub nende ettevõte JURA järelteeninduse puhul tootja poolt välja töötatud teenindusprotsessidest, mille üheks osaks on ka nii-öelda «kindla hinna süsteem». «Lihtsustatult tähendab see seda, et järelteeninduse puhul ei arveldata mitte iga varuosa eraldi ja töötunde, mis remondi teostamiseks kulus, vaid tööd tehakse paketthindade alusel,» sõnas Viirmann.

«Tõepoolest meie hinnakirjas on hinnapakett üle kaheksa aasta vanustele toodetele mõnevõrra kõrgema hinnastusega,» märkis ta ja lisas, et see tuleneb sellest, et nende eesmärgiks on teenindusse saabuva seadme puhul mitte ainult likvideerida konkreetse vea põhjus, millega klient nende poole pöördub, vaid parandada seade selliselt, et klient ei peaks sellega uuesti vähemalt kuue kuu jooksul teenindusse pöörduma.

Hinnakirja erinevust põhjendab Viirmann töö keerukusega. «Kuna täisautomaatsed espressomasinad tehniliselt komplitseeritud tooted, milles sisaldub palju vee, auru ja kohviga kokkupuutuvaid liikuvaid detaile, mis aja jooksul kuluvad, siis kogemusele baseerudes saame öelda, et vanemate seadmete puhul peame teeninduskaasuste puhul vahetama oluliselt enam komponente kui uuemate masinate puhul,» selgitas ta.

Lisaks vahetatud osadele sisaldab hoolduspakett Viirmanni sõnul seadme täispaketti, mis tähendab, et seadmel tehakse läbi nii puhastus- kui katlakivieemaldusprogrammid ja seadme korpus puhastatakse väliselt. «Samuti lisatakse uus veefilter ning antakse tehtud töödele ning vahetatud osadele kuus kuud garantiid,» sõnas ta. «Seega soosime igati ka vanemate masinate jätkuvat kasutamist, kuid peame oluliseks rõhutada vajadust neid ka regulaarselt hooldada.»

Soodustuse pakkumist põhjendab Viirmann aga toodete ja tehnoloogia järjest suurema arenemisega. «Sellest lähtuvalt pakume vanemate seadmete kasutajatele võimalust kaaluda ka espressomasina vahetust uue vastu, kuna soovime pakkuda alati tipptasemel ja kaasaegseimat kasutajakogemust nii kasutusmugavuse, kohvikvaliteedi kui disaini osas,» sõnas ta.

Keskkonnasõbralikkuse aspekti juures tõi tegevjuht välja, et klient saab jätta oma vana masina nende juurde tasuta, kus nad selle nõuetekohaselt utiliseerivad. «Lisaks aastatepikkusele kasutusperioodile on näiteks järelteeninduses kasutusel spetsiaalne katlakivieemaldusliin, milles kasutatav katlakivieemaldusvahend on korduvkasutatav, tekitamaks võimalikult vähe kahju keskkonnale,» märkis Viirmann. Samuti tõi Viirmann välja, et kõik masinad on varustatud energiasäästurežiimidega.