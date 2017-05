Lugeja küsib: miks ei saa hommikuti McDonald'sist tavalist burgerit?

Vastab McDonald's Baltikumi tegevdirektor Vladimir Janevsk:

«Täname küsimuse eest. Meie hommikusöögimenüü on tavamenüüst täiesti erinev ja see sisaldab tooteid, mis on loodud lähtudes inimeste maitse-eelistustest ja hommikusest toitainete vajadusest. Tooted nagu McMuffinid, McToastid, hommikusöögivõileivad muna, peekoni ja muu maitsvaga on valmistatud tavamenüüga võrreldes ka täiesti teisel moel. Kogu köögitehnika on seadistatud lähtuvalt hommikuste toodete eripärast, mis ei võimalda tavamenüüs olevaid tooteid samaaegselt valmistada. Köögivahetus toimub igal nädalapäeval kell 10.00, misjärel on taas võimalik tellida toitu meie tavamenüüst.

Müüginumbrid näitavad, et meie külastajatele meeldib meie restoranides hommikust süüa ning üldjoontes ollakse meie hommikuse menüüga rahul. Kaalume ka võimalust laiendada hommikul pakutavate toodete valikut.»