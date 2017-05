Loe, kui palju maksab jõusaalikülastus mujal maailmas

Saksa suurpanga raportist «Mapping the world's prices» ilmneb, et kõige kallimat hinda tuleb jõusaali külastamise eest maksta Jaapanis, Tokyos, kus nõutakse selle eest keskmiselt 117-eurost kuutasu. Lõuna-Aafrikas ja Indias on aga soodsaimad hinnad, mis jäävad 30 euro kanti. Euroopas tuleb kõige kallimat hinda maksta Šveitsis ning odavaimat Poolas. Ootamatult kopsaka jõusaali kuutasuga paistab silma ka Venemaa pealinn Moskva, mis kuulub oma 78-eurose kuutasuga esikümnesse.

Raportis vaadeldakse teatud teenuste keskmisi hindu maailmas ning need võivad linnades varieeruda. Balti riike võrdlusesse kaasatud ei olnud, ent Tallinnas varieeruvad jõusaali tavapaketi hinnad 40 eurost 70ni. Näiteks klassikalises jõusaalis nagu HC Gym maksab 30 päeva kaart 43 eurot ning Zelluloosis 46 eurot. MyFitness spordiklubi täispakett algab aga 56 eurost ning sisaldab ka rühmatreeninguid, Arctic ja Arigato spordiklubides algavad sarnase paketi hinnad 69 eurost.

Allolevas tabelis on hinnad teisendatud algsetest USA dollaritest eurodesse.