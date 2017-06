Kuidas vabaneda tülikatest äädikakärbestest?

Äädikakärbseid köidab enim värske toit, aga neid ahvatlevad ka näiteks maha tilkunud vedelikud või laual seisvad joogiklaasid, kuhu veel mahlatilk sisse ununenud, vahendab Real Simple. Neist on väga tülikas täielikult vabaneda, sest nad võivad köögipindadele ja prügikasti lähedusse muneda kuni 500 muna, millest areneb omakorda välja veel ports väikseid putukaid. Kärbse arenemine võtab aega vaid kaheksa kuni kümme päeva, mistõttu on nad kärmed majapidamises aina edasi levima.

Esimene samm äädikakärbestest vabanemiseks on kodust elimineerida kõik neid ahvatlevad kasvupinnad. See tähendab, et tubadesse ei tohi lahtiselt vedelema jätta ühtki puu- ega juurvilja. Hoia neid külmikus seniks, kuni putukaprobleem on lahendatud. Hoolikalt peaks ära puhastama ka prügikasti ümbruse ning veenduma, et näiteks selle kõrval oleval kapil või uksel poleks toidu- või vedelikujääke, isegi mitte kuivanuid. Prügi, eriti biojäätmeid tuleks välja viia tihedamini kui seni seda teinud oled. Veendu, et prügi ei leki kilekotist prügikasti sisse ning kastid ise on puhtad ja kuivad. Kui kogud eraldi pakendeid, siis taga, et ka need oleks prügikastis suletult.

Kui kõik eelnev on juba tehtud, ent putukad on ikka koju pääsenud, on aeg appi võtta püreetripõhine putukamürk. Sellega saad hävitada suuremad äädikakärbsed, kui neile peale pihustada, ent putukamunade eest see kahjuks hoolt ei kanna.

Veel võid otsida kodutarvete kauplustest spetsiaalseid putukalõkse, kuid ehitada selle ka ise. Selleks keera paber koonusekujuliselt rulli, jäta peenemasse otsa väike ava ning kleebi koonus tihedalt purgisuu ümber. Jäta purgi sisse söödaks näiteks väike tükk banaani või õuna ning lisa sinna teelusikatäis õunaäädikat. Kärbsed saavad lõhna peale koonuse peenemast otsast hõlpsasti sisse lennata, ent kui oled paberi hoolikalt kinnitanud, siis purgist välja nad enam ei saa. Kui oled nähtavad kärbsed kinni püüdnud, hävita nad taimemürgiga ning sea vajadusel lõks uuesti üles.