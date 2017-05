Loe, kui palju raha tuleb välisriikides välja käia säästukohtingu eest

Saksa suurpanga Deutsche Banki raportis «Mapping the world’s prices» koostati suur hinnavõrdlus selle kohta, kui palju läheb mujal riikides maksma õhtusöök kahele kohalikus pubis, paar õlut, kaks kinopiletit ning taksosõit koju. Sellest selgub, et kõige kulukamaks läheb isegi selline lihtne ajaveetmine Žürichi linnas Šveitsis, ent on väga kallis ka meie lähiriikides Rootsis, Soomes ja Norras.

Kui arvestada, et eine kahele võib Tallinna pubis maksma minna 20-25 eurot, sinna juurde juuaks kaks õlut hinnaga neli eurot, lisaks maksaks kaks kinopiletit reedel 15 eurot ning viimaks sõidetaks soodsa taksoga näiteks kesklinnast Mustamäele 6-7 euroga, jääks kogu kohtingu maksumus umbes 50 euro kanti. Selle summaga kuuluks Tallinn võrreldes teiste maailma riikidega pigem soodsamasse hinnaklassi.

Balti riike raportisse ei kaasatud; keskmised hinnad tabelis on ümber arvutatud algsetest USA dollaritest eurodeks.