Põhjus, miks peaksid varsti palgatõusu saama

Hiljutised uuringud on näidanud, et tööjõupuudus on järjest süvenev probleem, vahendab nbcnews.com. USAs tehtud JOLTS (Job Openings and Labour Turnover Survey) uuring selgitas välja, et lisaks sellele, et on suur tööjõupuudus, on tõusnud ka inimeste arv, kes on valmis oma töökohast lahti ütlema.

«See näitab, et inimesed on saanud üle oma hirmust töökohta iga hinna eest säilitada,» sõnas ettevõtte Naroff majandusnõuandja Joel Naroff.

Töötajate jaoks on muutunud töökohast loobumine lihtsamaks, samas kui tööandjatele on muutunud töötajate hoidmine raskemaks. USA igakuine tööjõu-uuring leidis, et pea kolmandikul väikeettevõtjatel on raske leida töötajaid. See on viimase 17 aasta kõige kõrgem number.

Paljud väikeettevõtjatest on plaaninud tõsta palkasid, et meelitada enda juurde rohkem tööjõudu.

«Kuna töötute arvu kogu aeg vähendatakse, siis ei pruugi olla palgatõus jätkusuutlik,» sõnas majandusteadlane Andrew Hunter.