Kuidas grill hõlpsasti puhtaks küürida?

Et grill sind kaua teenida saaks ning sellel valmiks eriti maitsev ja mahlane liha, tuleb selle eest ka hoolt kanda ning grilli regulaarselt puhastada. Selleks puhuks võib appi võtta näiteks söögisooda, kirjutab EHow.

Samm 1: eemalda grillilt kõik restid. Nii pääsed paremini ligi grilli sisemusse ning saad restid esmalt vette ligunema panna ja seejärel puhtaks küürida.

Samm 2: loputa veega. Võta appi näiteks aiavoolik ning loputa grillilt maha kergesti eemalduv mustus, mille järel saad läheneda tõrksamatele plekkidele.

Samm 3: sega kokku puhastusvahend. Sega kausis kolm osa söögisoodat ning üks samaväärne osa vett. Võta appi puhastushari, määri grilli sisse omavalmistatud puhastusvahendit ning hakka seda laiali hõõruma, et mustus järele annaks. Kui kuivanud rasva- või tahmaplekke on raske eemaldada, võid neile kohtadele veel soodat raputada. See aitab rasval ning kõrbenud tükikestel vabaneda. Loputa grill uuesti veega üle, et saaksid sealt kätte kõik soodajäägid.

Samm 4: puhasta grillirestid. Grillirestide puhastamiseks võid kasutada allesjäänud vahendit või valmistada uue samasuguse. Hõõru puhastusvahend švammiga grillirestile, et see eemaldaks ka neilt kõik rasvaplekid. Et saada ka kätte kuivanud ja kõrbenud toiduosakesi, võid appi võtta tugevate harjastega traatharja. Loputa hoolikalt veega ning jälgi kindlasti, et grillresti külge ei jääks traatharjaseid – kogemata toidu sisse sattudes on need väga ohtlikud.

Samm 5: lase grillil ja restidel õhu käes kuivada.