Kas tulevikus võib PIN-koodi asemel kasutada hoopis emotikone?

Tulevikus võib tavalise numbritega PIN-koodi või ekraanimustri asemel hakata telefoni ekraanilukust lahti tegema hoopis emotikone kasutades, vahendab The Independent.

Nutitelefonide omanikud kasutavad tihti emotikone, et oma tundeid ja emotsioone väljendada nii e-kirjades kui ka tekstisõnumites. 2015. aastal proovis üks Suurbritannias asuv pank kasutada emotikone PIN-koodide asemel pangaautomaatides. Seda, kumb turvalisem on, kas PIN-kood või emotikonidest koosnev kood, ei ole veel selgeks tehtud.

Selleks, et nende vahet uurida, moodustasid Berliini, Ulmi ja Michigani ülikooli uurijad uuringurühma, mida juhtis Berliini ülikooli doktorant Lydia Kraus. Uuringurühm uuris, kui hästi jäävad kasutajatele meelde emotikonidest koosnev kood.

Suurem osa nutitelefonide kasutajaid hoiab oma telefonidel ekraanilukku peal, ning kuigi paljud kasutavad PIN-koodi süsteemi, siis on uuringud tõestanud, et pilte on lihtsam meelde jätta kui numbreid või tähti. Samuti on PIN-koodi loomiseks valida vaid kümne numbri vahel, samas kui emotikonidest loodud koodi puhul oleks kasutajatel võimalik valida üle 2500 emotikoni vahel.

Uuringurühm andis 53 osalejale Android telefoni ning jagasid nad kahte gruppi. 27 osalejal paluti luua parool kasutades 12 emotikoni, mis olid just selleks uuringuks kokku pandud. Ülejäänud 26 pidid endale valima tavalise PIN-koodi.

Katsealused, kes pidid emotikonidest parooli looma, kasutasid peamiselt kolme meetodit: mustri tekitamine (näiteks kasutades vaid ühe nurga emotikone ülevalt alla), isikliku eelistuse järgi kindlad emotikonid või lõid nad emotikonidega mingi loo. Näiteks kummitas ühte osalejat üks laul, mistõttu valis ta emotikoni selle laulu sõnade järgi. Pärast parooli harjutamist paluti osalejatel naasta uuringule nädala pärast, et kontrollida, kui hästi nad oma paroole mäletavad.

Nii PIN-koode kui ka emotikonidest paroole mäletati väga hästi. PIN-koodi mäletasid inimesed veidi paremini, kuid see võib tuleneda sellest, et me oleme harjunud PIN-koode meelde jätma. Inimestel, kes kasutasid emotikone, oli see-eest parooli sisestamine lõbusam.