Viis õppetundi, mis võtta kaasa ebameeldivast töökohast

Vastupidavus on hindamatu oskus. Ära anna alla kohe, kui tööl läheb raskeks, kirjutab seek.com.au. Mida kauem töötad selle nimel, et leida lahendusi ning väljakutsetele vastu astuda, seda tugevamaks muutud ise. Ühel hetkel võid jõuda sellesse punkti, mil saad aru, et sinu jaoks pole enam ühtki ületamatut probleemi ja see on väga võimas isikuomadus, mis aitab kaugele edasi. Seda saad rakendada just järgmisel töökohal, kus sinu pingutusi hinnatakse kindlasti rohkem.

Leia ka negatiivsetes olukordades midagi positiivset. Ka kõige nauditavamatel töökohtadel seistakse aegajalt silmitsi raskustega. See ei tähenda, et peaksid keskenduma vaid kõigele halvale. Leia oma töös ka häid külgi ja väikseid rõõme, olgu selleks tasuta lõuna või huvitav koolitus. Meeles tuleks ka pidada, et muutused võivad alata just väikestest asjadest – näiteks sellest, et astud enda eest välja ja ütled, et asjad ei peaks nii olema. Sul ei pruugi olla võimu muudatusi töökohal ise läbi viia, kuid alati saab sõna võtta ja muutusi algatada.

Konstruktiivne tagasiside on väga oluline. Vahel võime leida end olukorrast, mil negatiivne nõiaring ei tahagi lõppeda ning õige perspektiiv kaob silmist. Kui sul on probleeme oma ülemusega, võib olla kasulik küsida nõu ja arvamust ka teiselt osapoolelt, olgu selleks kolleeg, lähedane või mõni riiklik asutus, näiteks tööinspektsioon. Alati võib küsida seesugust nõu, kas nemad näevad olukord samast vaatenurgast ning mida võiks selle parandamiseks teha. See ei tähenda küll, et süü on alati teistel pooltel, kuid võib aidata näha suuremat pilti või vajadusel tõesti suunata abi otsima.

Ära unusta oma kirge. Töö ei pea sind defineerima, küll aga on seda raske meeles pidada, kui oled tööl suurema osa päevast ning tegeled veel õhtulgi tööülesannetega või neile mõtlemisega. Kui teed ületunde, on sul õigus nõuda ka vastavat kompensatsiooni. Oma vaba aeg pühenda aga meelepärastele tegevustele ning ära unusta, milline isiksus sa väljaspool tööd oled.

Säilita hea tööeetika. Me kipume tegema karuteene pigem iseendale kui kellelegi teisele, kui teeme tööülesandeid hooletult, klatšime kolleege jm. Kui ülemus palub sul mõne ülesande täita, siis võta end kokku, keskendu ja tee seda korralikult. Tööturg pole nii meeletult suur, et kuuldused sinu hooletust suhtumisest ei jõuaks teiste potentsiaalsete tööandjateni. Kohusetundliku ja viisaka kolleegina seisad aga oma hea nime eest, olenemata sellest, millised on su kolleegid või ülemus. Nii säilitad võimaluse saada tulevikus töökoht, mida sa rohkem väärid või ihaldad.