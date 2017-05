Kuus nippi, kuidas oma postisaadetis turvaliselt pakendada

Omniva pakiäri juhi Sten Argose sõnul käiakse küll emadepäeval emadel külas, kuid kuna alati pole see siiski võimalik, kasvab emadepäeva eel ka pakiautomaatide kaudu saadetavate kingituste maht. «Kuna tihtipeale on tegu ka õrnade saadetistega, siis on korrektne pakendamine äärmiselt oluline. Selleks tasub pakisaatjal järgida vaid kuut põhilist reeglit,» selgitas Argos.

Vali pakendamismaterjal paki suuruse ja kuju järgi. Kasutada võib lainepappi, pakkekilet, kartongkarpe ja -kaste. Eelistada tasub alati uut pakendit, sest kasutatud pakend ei pruugi enam vastupidav olla. Kindlasti ei soovita me oma saadetisi pakkida riidest või tekstiilist kotti või pakendisse, kuna see kaitseb saadetist minimaalselt.

Kui soovid pakendile läheneda loovalt, siis kontrolli, et pakk laiali ei laguneks. Samuti arvesta materjali valikul ka paki sisu raskusega, et see transpordil vastu peaks. Pakendimaterjal vali selline, et aadresskaart sinna kindlasti kinni kleepuks. Näiteks tekstiililt võib aadresskaart ära tulla. Kasutatud pakendi korral eemalda kindlasti kõik vanad aadresskaardid ja triipkoodid.

Vali sobiva suurusega pakend. Liiga suures pakendis võib Sinu paki sisu loksudes kahjustada saada. Liiga väike pakend võib aga transportimisel katki minna. Vaata, et Sinu pakendi mõõtmed ei oleks väiksemad kui 9 cm x 14 cm (laius x pikkus).

Vajadusel pakenda oma saadetisel saadetava eseme pakendada suuremasse karpi, lisades pakile täitematerjali. Oluline on jälgida, et pakendi sisu ei liiguks ega ulatuks pakendist välja. Kindlasti kasuta vajadusel ka pehmendavat pakitäidet, näiteks mullikilet või pakkegraanulid. Muude vahendite puudumisel võib paki sisu pehmendada isegi hulga kokkukortsutatud ajalehepaberiga.

Paki sulgemiseks kasuta tugevat pakketeipi. Tavaline kleeplint või pael on liiga habras ning võib transpordil või sorteerimisel puruneda või lahti tulla. Lisaks annab pakendile tugevust ka paki servade ületeipimine. Juhul, kui on soov mitu pakki ühe suure pakina saata, siis tuleks kindlustada, et saadetised on tugevalt ning kindlalt üheks pakiks kokku teibitud.

Pea meeles, lihtsalt sildi «Ettevaatlikult!» või «Õrn saadetis» pakile kleepides ei taga saadetise turvalisust ning ei välista korralikku pakkimist. Pakke sorteerivad ja käsitlevad tihtipeale robotid ja masinad, kes omatehtud märgiseid välja lugeda ei suuda. Ettevaatliku käsitlemise lisateenuse (mida ka masinad mõistavad) saavad kõik inimesed juurde tellida paki vormistamisel nii e-teeninduses, pakiautomaadi juures kui ka kullerile või postkontoris pakki üle andes.