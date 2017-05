Kaheksa väikest kokkuhoiunippi, mis kuluvad igas peres ära

Nipp nr 1: kaltsusahtel. Me tahame innukalt kasutada paberkäterätikuid. Kui näiteks vedelik on maha läinud lauale või põrandale, on väga mugav võtta paberkäterätik ja see sellega ära pühkida, kirjutab Trent Hamm rahablogis The Simple Dollar. Seejärel läheb aga märg narts prügikasti – seega sobib paberkäterätik kasutamiseks küll, ent selle eluaeg lõpeb kiiresti ning tegelikult ei ima see oluliselt palju niiskust. Mõistlikum ja kauakestvam variant on võtta kasutusele hulk mikrofiibrist lappe, mida võid köögis hoida kõige käepärasemas sahtlis ning vajadusel alati kiirelt haarata. Lappe saab kasutada palju kauem ning masinpesu järgselt on need jälle nagu uued.

Nipp nr 2: pane taimed kasvama. Kas ostad rohelist sibulat, lehtsalatit ja muid maitsetaimi ikka veel poest? Pane viimane taim parem aknalauale ning taaskasvata seda. Salatisse ja võileiva peale panekuks sellest piisab ning need ei nõua peale valguse ja vee muud midagi.

Nipp nr 3: toidud mitmeks päevaks. Kui teete külmkapis sisalduvatest jääkidest süüa, võib seda teha kohe hulgi. Näiteks nii, et terve pere saab õhtuks süüa, vanemad saavad selle kaasa võtta järgmise päeva lõunaks ning ülejäänu võib veel panna sügavkülma. Näiteks supp on lihtne ja odav toit, mille jäägid võid panna sügavkülmikusse ning seal tükk aega säilitada. Kui tekib vajadus kiire lõuna järele, siis on mugav seda võtta ja kiirelt üles soojendada.

Nipp nr 4: lugemistund. Trent Hamm hakkas oma peres harjutama rutiini, mil vähemalt üks vanematest veedab päevas pool tundi koos lastega lugedes. Kui esialgu oli eesmärgiks lihtsalt laste lugemisoskuste arendamine, siis mõne aja möödudes hakkas see end ka muudel viisidel ära tasuma. Esiteks meeldib lastele nüüd lugeda ja raamatukogu külastamine on väga soodne meelistegevus. Samuti vähendab see arvuti- või telekaekraani ees veedetud aega, arendab laste mõttemaailma ning kulukate mänguasjade ja tehnikavidinate asemel soovivad nad sünnipäevakingiks nüüd raamatuid.

Nipp nr 5: möödudes shoppamine. Kui lähed poodidesse kindlat asja otsima, siis võiks alustada odavpoodidest või isegi teise ringi kauplustest. Kuigi suurem osa seal nähtud kaubast ei pruugi vajadusele vastata ning jalutad neist lihtsalt mööda, on ka väike tõenäosus, et leiad midagi sobivat ja seda palju odavamalt kui mujal poes. Sel juhul ei pea kallimasse poodi üldse minemagi ning sääst on märkimisväärne.

Nipp nr 6: rahavabad päevad. Kappidesse kipub kogunema hulganisti kuivaineid, kuid ühel hetkel osa neist ununebki kapipõhja ning läheb halvaks. Selle vastu aitavad kappide tühjendamise päevad, mil poodi keegi ei lähegi. Püüdke süüa teha asjust, mis on kodus juba olemas. Keskmisel perel on nagunii kodus oma nädala jagu riisi, makarone, pudruhelbeid jpm. Mida kauem seda praktiseerida, seda loomingulisemaks toitude kombineerimisel ka muutute. Vahel võib aga käia ka poes näiteks piimatoodete varusid täiendamas, kuid peamine on see, et suudaksid kappidest osa toiduaineid õigeaegselt ära tarvitada.

Nipp nr 7: esmalt poe omamärgitoode. Inimesed kipuvad usaldama teatud brände ning vältima kaupluste omamärgitooteid, kuid see hirm on sageli asjatu. Alustades piimast ja kaerahelvestest lõpetades tualettpaberiga võib sel viisil tublisti raha säästa, samas kvaliteedilt mitte kaotades. Kui omamärgitooted tekitavad umbusaldust, siis tee üks kord siiski proovi. Kui nende kvaliteet tõesti kriitikat ei kannata, siis tõenäoliselt oli see ikkagi odav ost ning rahakotile halvasti ei mõju. Kui aga julgesid proovida ja toode oli sama hea kui tuntud brändi oma, siis pole ilmselt põhjust, miks peaksid edaspidi kulutama raha kaubamärgile.

Boonusnipp nr 8: kirjuta päevikut. Murede ja rõõmude üleskirjutamine annab tegelikult aega neid paremini läbi seedida ja enda jaoks lahti mõtestada. Kui kirjutad üles rahamured, siis tuled ehk asjaliku lahenduse peale või taipad, mis on tegelikult valesti. Samuti võid üles märkida igasugused rahanipid ja oma eesmärgid, mille osas aitab kirjutamine neid hästi visualiseerida ning end nendega tegelema motiveerida.