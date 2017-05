Lihasõpradele on sellel aastal palju üllatusi

Nõo Lihavürsti juubelisarja tooted on pidulikud ja erilised, see tähendab, et tooted on dekooritud erinevate maitsetega ning valmistatud spetsiaalsete eriretseptide järgi. Juubelisarja kuuluvad näiteks Vinnutatud tagasink, Rullpeekon dekooriga ja Parmesani-jalapeno keedusalaami. Muidugi on ka juubeliaasta puhul pakendid saanud uue ja uhke ilme. Poes leiab neid elegantse musta ja kuldse pakendi järgi.

Sel aastal on tulemas palju uusi gurmeehõnguliste retseptidega vorste, mis sisaldavad rohkem puhast liha, näiteks Lihane keeduvorst mozzarella ja jalapenoga ning Lihane keeduvorst kurgi ja sibulaga. Lisaks valmistab AS Nõo Lihatööstus nüüd täissuitsuvorste kana- ja kalkunilihast. Samuti on palju uusi täissuitsuvorste, kus juustuga pole kokku hoitud - Parmesani ja Emmentali juustuga täissuitsuvorstid. Uute toodete hulgas on ka palju salaamisid. Delikatessid on Juustu-pistaatsia keedusalaami, Juubeli keedusalaami oliividega ning Juubeli keedusalaami küpse tomatiga. Sinkide ja vorstide perfektsed viilud on saavutatud uue viilutusmasinaga.

Uue grillihooaja saabudes on Nõo Lihavürsti tootevalikusse lisandunud uusi šašlõkke, grillvorste ja steike, kuhu on lisatud juurde särtsu ja veidi ka eksootikat. Samuti on paljud grilltooted valminud linnulihast, mis on hea uudis figuurisõpradele, sest need tooted sisaldavad vähem rasva ja rohkem valku. Uued suveretseptid on näiteks Tomati-kana toorvorstid, Chorizo toorvorstid ja Sibula-tšilli kanašašlõkk. Lisaks on müüki tulnud ka ameerika- ja aasiapärased XXL grillsteigid, mis on eriti suured ja mahlased ning täidavad ka kõige näljasema grillisõbra kõhu. Paljud tooted on käsitsi lõigatud, mis tagab valmistoote suurepärase kvaliteedi. Šašlõki- ja grill-lihatükid on selle tulemusel ühesuurused ning grillisõber saab keskenduda kohe toote valmistamisele ega pea tegema täiendavat eeltööd.

Sel aastal on muudetud vanu retsepte ning uute koostamisel on jälgitud, et tooted oleksid tervislikumad. Kasutatakse palju puhtaid ürte ja maitsetaimi ning palju meresoola, mis on tervisele kasulikum kui tavaline sool. Eriti on võetud luubi alla maitsetugevdaja E621 (naatriumglutamaat), mille kasutamist üha enam vähendatakse. Paljud uued tooted on täiesti E621-vabad, samuti laktoosi- ja gluteenivabad.

Kokku toob AS Nõo Lihatööstus poelettidele sel aastal 30 täiesti uut lihatoodet:

1. Hirvelihapallid toorjuustuga

2. Šašlõki toorvorstid

3. Kanaliha toorvorstid

4. Tomati-kana toorvorstid

5. Chorizo toorvorstid

6. BBQ toorvorstid

7. Juubeli grillvorstid

8. Ameerika XXL grillsteigid

9. Aasia XXL grillsteigid

10. Sibula-tšilli kanašašlõkk

11. Juubeli kanašašlõkk

12. Vinnutatud tagasink

13. Seafilee dekooriga

14. Veisesink dekooriga

15. Rullpeekon dekooriga

16. Lihane keeduvorst mozzarella ja jalapenoga

17. Lihane keeduvorst kurgi ja sibulaga

18. Emmentaliga täissuitsuvorst

19. Broileri täissuitsuvorst

20. Kalkuni täissuitsuvorst

21. Parmesani täissuitsuvorst

22. Juustune poolsuitsuvorst

23. Küüslaugune poolsuitsuvorst

24. Juustu-pistaatsia keedusalaami

25. Parmesani-jalapeno keedusalaami

26. Juubeli keedusalaami oliividega

27. Juubeli keedusalaami küpse tomatiga

28. Taine sealihasnäkk

29. Metsik lihasnäkk

30. Greek snack with Feta cheese