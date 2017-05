Marks & Spencer paneb Eestis poed kinni suve jooksul

Suurbritannia päritolu kaubamaja, mis teatas möödunud aasta lõpus otsusest sulgeda globaalselt 53 kauplust, kaasa arvatud Tallinna omad, hoiab oma uksed lahti veel vähemalt kaks kuud, ent müüjate sõnul pannakse poed kinni suve jooksul, vahendab ERR uudised.

Kristiine Marks & Spenceri müüjad kinnitasid, et kauplus on avatud veel vähemalt kaks kuud, kuid lõplikku sulgemiskuupäeva veel teada pole, küll aga juhtub see kindlasti suve jooksul. Ettevõtte esindajalt ametlikku kinnitust lõplikule sulgemiskuupäevale ei saanud, piirkonnajuht Jonathan Glenister kinnitas vaid, et Eesti müügipersonalile ei ole aeg praegu kerge, mil sulgemisprotsessiga ollakse lõpusirgel.

Kaks kuud tagasi ütles ettevõtte esindaja, et Kristiine ja Rocca al Mare kaubanduskeskustega, kus Eesti kauplused asuvad, peetakse läbirääkimisi sulgemiskuupäevade üle.

