Loe, millistes poodides saad Toidupangale annetuse teha

Toidupank teeb igapäevaselt koostööd firmadega, et päästa kaubandusest ja tootmisest see toit, mida mingil põhjusel müüa ei ole võimalik ning jagab selle abivajajatele. Toidukogumispäevad on üle-eestiline toidupankade heategevusaktsioon, mis annab just eraisikutele võimaluse aidata kohalikke puuduses elavaid peresid. Tänavu toimuvad toidukogumispäevad juba kaheksandat aastat.

Toitu saab abivajajatele annetada 12 Selveri, 10 Rimi, 7 Prisma, 6 Maksimarketi, 8 Konsumi, 2 Maxima ning 1 AjaO toidupoodides. Sel aastal on esmakordselt esindatud toidukogumispäevadel ka Rapla.

Punastes põlledes vabatahtlikud jagavad toidukogumispäevade ajal poekülastajatele infot ning võtavad vastu kohalike puuduses elavate perede tarbeks ostetud toidukaupa. Kauplustes tegutsetakse üldiselt ajavahemikus kell 12–19, kuid on ka erandeid.

Annetustena on oodatud kauasäiliv ehk «parim enne» märgisega toidukaup, näiteks konservid, toiduõli, purgisupid, kuivained, hommikusöögihelbed, pudrumaterjal. Ka moosid, mahlad, pähklid, rosinad ning tervislikud maiustused on oodatud. Toidupangad jagavad kogutud kauba iganädalaste toiduabipakkide koostises allpool toimetulekupiiri elavatele (eelistatult lastega) peredele.

Sel korral osaleb toidukogumispäevadel 800 vabatahtliku, nendest ligi 400 Tallinnas ja Harjumaal. Taas on appi tulnud ettevõtteid ja organisatsioone, kes on registreerinud ennast osalema toidukogumispäevadel gruppidena.

Neis kauplustes saab kohaliku toidupanga jaoks annetuse teha täna ja homme:

Haapsalu Rannarootsi Selver

Jõgeva Kaubahalli Konsum

Jõgeva Pae Konsum

Jõgeva Selver

Jõhvi Selver

Kohila Konsum

Kuressaare Kaubaait AjaO

Kuressaare Rae Konsum

Kuressaare Rimi supermarket

Mustvee Konsum

Narva Prisma

Narva Tiimani Maxima

Paide Maksimarket

Põltsamaa Selver

Põlva Selver

Pärnu Mai Selver

Pärnu Maksimarket (Audru vald)

Pärnu Rimi Hüpermarket

Pärnu Suurejõe Selver

Pärnu Ülejõe Selver

Rakvere Krooni Selver

Rakvere Maksimarket

Rakvere Rimi

Rapla Konsum

Rapla Jaama Konsum

Tallinna Arsenali Selver

Tallinna Kristiine Prisma

Tallinna Lasnamäe Maksimarket

Tallinna Lasnamäe Prisma

Tallinna Mustamäe Prisma

Tallinna Rocca al Mare Prisma

Tallinna Sõpruse Rimi

Tallinna Viimsi Selver

Tallinna Ülemiste Rimi

Tartu Annelinna Prisma

Tartu Eedeni Maksimarket

Tartu Lõunakeskuse Rimi

Tartu Rebase Rimi

Tartu Sõbra Prisma

Türi Konsum

Valga Rimi supermarket

Viljandi Maksimarket

Viljandi Männimäe Selver

Viljandi Rimi hüpermarket

Võru Maxima

Võru Rimi supermarket

Kõik, kes soovivad toidupankade tööle kaasa aidata, on oodatud ka seda tööd püsivalt toetama. Annetada saab annetuskeskkonna kaudu või helistades regulaarselt Toidupanga annetustelefonidele: