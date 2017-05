Uued tooted: jäätised, jogurtismuuti ja dipikaste

Farmi jogurtismuutid

Foto: Farmi Piimatööstus

Farmi jogurtismuutide seeriasse on lisandunud uus, banaani-maasika-spinati maitse. Kodumaisest toorainest valmistatud ja säilitusainetevabad smuutid on pakendatud 750-milliliitrisesse elopakendisse, mis on keskkonnasäästlik ja mugav. Pakendi külgedel on kokkuvoltimist lihtsustavad jooned, mille abil saab pakendist kogu sisu välja pigistada.

Balbiino Smuutikesed

Jäätisetootja Balbiino tooteportfelli lisandus kaks uut sorbetti: Kookose-sidruni Smuutike ja Vaarika Smuutike. Möödunud aastal toodi turule samalaadne Mango Smuutike. Sorbettide valmistamisel kasutatakse puuvilja- ja marjapüreesid, mis annab neile ainuomase puuvilja või marja maitse. Mõlemad jäätised piima- ja rasvavabad

Alma dipikaste

Alma DIP! kastmete sarja lisandus Kreeka köögist inspireeritud dipikaste, mis sisaldab oliiviõli ja küüslauku. Nii nagu teisteski dipikastmetes, on selle toote põhjana hapukoore asemel osaliselt kasutatud kohupiimakreemi, mis tähendab valgurikkamat ning rasvavaesemat tulemust. Alma DIP! sarja kuulub veel kaks maailmamaitseteks liigitatud dipikastet – Tai ja Vene.