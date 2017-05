Sihtkohad, kuhu sõidavad puhkust nautima miljardärid

Business Insider avaldab, kuhu sõidavad mõnusat puhkust veetma kuus kuulsust, kellel on raha jalaga segada.

Richard Branson – Briti Neitsisaared

Briti Neitsisaarte koosseisu kuulub 30 hektari suurune Neckeri-nimeline saar, mille on Branson endale puhkuste pidamiseks ära ostnud. Samas on see ka koht, kus armastavad puhkust veeta teisedki rikkurid, näiteks on seda teinud perekond Obamad. Bransonile kuuluv saar on väga eksklusiivne ning seal on puhkajatele palju tegevust – lohesurf, sukeldumine, spaa, basseinid, tennis, jooga jpm.

Bill Gates – Horvaatia

Gates on suur Horvaatia fänn ning avastanud seal paljusid kohti, nende seas imekaunist saart nimega Hvar. Hvar on oma imeliste randade, kauni arhitektuuri ja elusloodusega meelitanud sinna teisigi kuulsusi. Mis puutub Gates’i, siis tema tunneb end seal nagu kodus ega ütle ära kohalikega suhtlemisest.

Roman Abramovitš – St Barts

Kariibi mere väikesaar on Venemaa oligarhi Abramovitši meelispaik, sest seal saab ta kruiisida oma luksuslikel jahtidel. Tal on saarel ka omaette suvila. St Barts köidabki pigem jõukaid turiste, sest igaüks ei saa sealseid hotelle ja turistiatraktsioone endale lubada.

Steven Spielberg – Iirimaa

Iirimaa ei pruugi olla iga puhkaja unistuste sihtkoht, kuid filmirežissööri Steven Spielbergi on see oma maalilise maastikuga siiski ära võlunud. Kuuldavasti armastab Spielberg ringi reisida, kohalikku toitu ja kultuuri nautida kogu Iirimaal, ent enim on talle muljet avaldanud sealsed Arani saared. Spielberg on öelnud, et Iirimaa-reisid on olnud talle elumuutvaks kogemuseks ning võrdlemisi soodsa hinna tõttu peaks saama iga puhkaja endale sellist kogemust lubada.

Oprah Winfrey – Fidži

Kuigi Oprah on enda kohta öelnud, et pigem on ta kodune inimene, lubab ta endale ka luksuslikke puhkusereise. Üks tema meelsamaid sihtkohti on Fidži, mis meelitab paljusid jõukaid puhkajaid oma troopilise maastiku, kaunite randade, rahuliku mere ja suure hulga luksushotellidega.

Warren Buffett – Laguna Beach

Buffett ostis päikselisesse Californiasse suvekodu juba 70ndate algul, mil see piirkond polnudki veel nii stiilne ja jõukas nagu tänapäeval. Laguna Beach on täna aga see koht, kuhu Buffett oma perega puhkama läheb. Kuigi sealne puhkus tekitab päris kindlasti eksklusiivse tunde, siis Californiasse sattudes ei ole samas takistust, miks ei peaks ka tavapuhkaja sealseid kuulsaid randu uudistama.