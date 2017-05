Kuidas maapähklivõi kogu maailmas populaarseks sai

Masstootmisse jõudis maapähklivõi esmakordselt USAs, kus seda valmistati algselt koos suhkru ja mitmete muude kunstlike säilitusainetega, vahendab Independent. Möödunud sajandi keskel hakkas aga see levima ja maitsemeeli vallutama terves maailmas, sest oma kõige puhtamal kujul on see hea valkude ja rasvade allikas, rääkimata imelisest maitsest. Nii on maapähklivõi levimisele kaasa aidanud ka toitumis- ja trennigurude soe soovitus.

Maapähklivõi kohta on öeldud, et seda valmistasid esimesena Lõuna-Ameerikas elavad orjad. Smithi andmeil ei vasta see müüt siiski tõele, sest pole tõendeid. «Maapähklivõi valmistamiseks on vaja spetsiaalset veskit, mis leiutati alles 19. sajandi lõpuaastail. Orjapidamine kaotati Ameerikas aga 1865. aastal. On küll põhimõtteliselt võimalik, et orjad valmistasid pähklivõid ka enne seda, kuid seda oleks pidanud tegema nuiaga ning kuna pähklivõi on väga kleepuv, oleks see olnud väga ebameeldiv,» kirjeldas ta.

Pähklivõi populaarsuse põhjuseks peab ta aga taimetoitlaste vandenõud. Selles võib süü olla John Harvey Kelloggil (kes on muuhulgas Kelloggi hommikuhelveste looja) ja tema terviseasutusel, mis tegutses 19. sajandi lõpul ning 20. sajandi algul. «Ta oli vegan ning tal oli Michiganis sanatoorium, kus ta propageeris taimetoitlaste programmi. See sisaldas muuhulgas ka elektrišokiravi. Tema ravimeetodid olid väga kuulsad, isegi kui tema ideed oleks tänapäeval sobimatud,» rääkis Smith.

Ta kirjeldas, et Kellogg otsis pikka aega võimalust asendada või tervislikuma ning taimetoitlastele sobiliku alternatiiviga. Kuna sel ajal polnud hambaravi nii võimsal tasemel, oli inimestel raske süüa näiteks granola-tüüpi müslit, mandleid ja teisi kõvasid toiduaineid, mistõttu hakkas Kellogg neid purustama. Muuhulgas otsustas ta purustada maapähkleid ning oli tulemuse üle väga õnnelik. Tema terviseteadlikud kliendid olid võidest vaimustuses, kuid see ei rabanud teisi ameeriklasi. Seda siiski niikaua, kui pähklivõie segati suhkru ja muude maitseainetega. Kreemjas ja maitsev maapähklivõi muutus mugavustoiduks eriti vaesematele peredele, kellele kulukamad maiused polnud kättesaadavad.

Teatud osa maapähklivõi populariseerimisel oli ka botaanikul ja leiutajal George Washington Carveril, kes soovitas põllumeestel kasvatada just maapähkleid, sest need olid rikkalikud valguallikad, neid sai kasutada õli tootmiseks ning need säilisid pika aja vältel.

USAs on väga armastatud maapähklivõi ja paksemat sorti moosiga sai. Selle juured ulatuvad 1911. aastasse, mil see jõudis Kelloggi retseptiraamatust massidesse. Maapähklid on ise aga pärit Kesk-Ameerikast ning eurooplased ei puutunud nendega pikka aega kokku. Euroopasse jõudsid maapähklid aegamööda Lõuna-Hiina kaudu ning pikka aega peetigi neid Hiina pähkliteks.