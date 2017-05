Nordica reisijad peavad lennuki tehnilise rikke tõttu ööseks Amsterdami jääma

Postimehega ühendust võtnud reisija ütles, et täna kell 14 väljuma pidanud lend tühistati esiteliku probleemi tõttu. «Lennuk kutsuti hoovõtu rajalt tagasi, inimesed aeti tagasi lennujaama,» märkis ta, lisades, et reisijatele jagatud info oli puudulik.

Lennuk pidi maanduma Tallinnas kella 17 paiku.

Nordica esindaja Toomas Uibo kinnitas õhtul Postimehele, et kõigi reisijatega on ühendust võetud. «Kümme inimest on ümber tõstetud teiste lendude peale, ülejäänud on paigutatud hotellidesse,» ütles ta, lisades, et kuna on reede õhtu, siis on kõik lennud paraku täis.

Tema sõnul tühistati lend esiteliku rehvi probleemi tõttu. «See vahetatakse öösel välja,» märkis ta.

Nordica homne lend väljub kella 13-14 paiku, kuid Uibo kinnitusel otsitakse praegu variante, kuidas reisijad kiiremini Tallinna saaks. «Me ei ole kindlad, kas saab varem, aga püüame variante leida,» sõnas ta.