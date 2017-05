Uber ei varja enam oma arvamust klientide kohta

Nüüd saavad Tallinnas Uberit kasutanud inimesed juhtide poolt antud hinnangut nähe, teatas sõidujagaja. Hinne kuvatakse äpis kasutajanime kõrval menüüs.

«Usume, et klientidele nende hindeid kuvades, muudame teenuse veelgi meeldivamaks kõigile osapooltele,» sõnas Uber Baltikumi tegevjuht Enn Metsar.

Metsari sõnul on kliendi kõrge hinnang enamat, kui asi, millega uhkustada. «Kõrge hinne juhtidelt on märk sellest, et kliendi näol on tegemist meeldiva kaaslasega,» lisas Metsar.

Nii sõitjate kui ka juhtide hinnang Uberi äpis moodustub kõikide hinnete keskmisest tulemusest ja seda mõõdetakse viie punkti skaalal. Hinded on anonüümsed ning ilmuvad viitega, nii et ei juht ega klient ei saa teada, kes, millal ja mis hinde talle andnud on.

Uberi soovitused sõitjatele kõrgema hinde saamiseks: