Circle K juht: eestlane ei suuda auguga saiast loobuda

Statoili nimevahetus on pälvinud üldrahvalikku tähelepanu. Tuntud õppejõud kirjutas suisa arvamusloo sellest, kuidas teete tuntud brändi peenrahaks. Tuli selline reaktsioon Teile üllatusena?

Igal inimesel on oma sõnaõigus, aga rahvusvahelise ettevõtte omanikel on vaba voli teha, mida soovitakse. Me ei kuulu enam viis aastat Statoili omandusse ja lõpmatuseni ei saa kasutada kaubamärki, mida sa ei oma. Omanike seisukohalt on uus nimi Circle K ainuvõimalik otsus. Kui 2/3 poodidest kannab kaubamärki Circle K, siis hakata juurutama midagi täiesti uut, on majanduslikus mõttes täiesti jabur.

Tavaliselt kui mõni brändi nimi kõlab kahetimõistetavalt, siis valitakse kohaliku turu jaoks teine variant.

See halvamaiguline kõla, millele viidatakse, ei tekita eestikeelsed sõnad. Kui meie omanikud ei ole leidnud üheski ingliskeelses riigis, et see nimi häiriks kedagi. See, et Eesti irvhambad selle üle nalja teevad, näitab, et inimeste fantaasia on piiritu.

Rahva seas levivad Statoili uue brändi Circle K nimevariandid: Sörkiv Gei, Sirkel, Sirkle Ka, OK, Söökla, SõõriK, Tsirkust Ka, Kirkel Kei, Kirkel.

Kas see ei tulnud kordagi kõne alla, et Eestis võiks olla kasutusel teine nimi, sest eesti keeles kõlab Circle K kui sörkiv gei?

Tegemist on rahvusvahelise ketiga, mille eesmärk on saada sama kaubamärgiga tuntuks kõikjal maailmas. Me isegi ei püstitanud seda teemat. Olen nõus selle sotsiaalmeedias liikvele läinud kommentaariga, et inimesed, kes panevad oma lastele nimesid, mida lapsed õpivad hääldama gümnaasiumieas, ei peaks vigisema teemal Circle K. Ma arvan, et see elevus läheb üle ja saabub tavaline argipäev.

Mis te arvate, kuidas uut nime hakatakse hääldama?

Ma arvan, et Sirkel. Eestlased on keeleliselt eriolukorras, sest meil erinevalt lätlastest ja leedulastest puudub C-tähe kasutamise oskus. See on küll tähestikus olemas, aga meil pole sellega oma sõnu. Samas me käime Rocca al Mare keskuses ja McDonaldsis ja oleme kuidagi hakkama saanud. Ilmselt saadakse ka Circle K-ga hakkama.

Kas uue nime üle kalambuuritsemine on tasuta reklaam või kahjustab mainet?

Mainet see kindlasti ei kahjusta. Maine sõltub sellest, mida ja kuidas sa teed. See, et nimi on mingi varjundiga, ei mõjuta ettevõtte väärtust. Osa kliente pole arugi saanud, et logod on ära vahetatud. See on üliväike osa inimestest, kes end sõnamängudega lõbustavad, kuigi meediast võib jääda teine mulje.

Statoil ehk uue nimega Circle K tanklad. / Eero Vabamägi

Kas seoses brändinime vahetusega toimuvad ka sisulised muudatused?

Sisulisi muudatusi ei tule. Me jätkame sama strateegiaga, mis viimased viis aastat ehk arendame oma toidupakkumisi. Ma ei oleks kunagi elus arvanud, et me veganitega peame puid ja maid jagama. Mul ei tulnud kunagi pähe, et veganid võiksid midagi oodata sellisest «patupesast» nagu Statoil. Surve veganlusele, tervislikule snäkile on üüratu. Ma teadsin, et see trend on maailmas olemas, aga ma ei osanud oodata, et nõudlus kasvab ka tankla mugavuspoes. Kõik tervisetooted müüvad väga hästi ja me laiendame valikut. Alguses tundus, et kes seda kinoad sööb, aga inimesed käivad kättpidi tänamas.