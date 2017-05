Kuidas võidelda salakavala läbipõlemisega?

Mida teha, et vältida läbipõlemist ja saada õigel ajal tekkivale probleemile jaole? CV Keskuse karjääriabi pakub välja nõuandeid.

Sea sihid paika

Motivatsiooni kadumine on üks esimesi ohumärke, mis läbipõlemise lähenemisest teada annab. Selleks, et motivatsiooni üleval hoida, on oluline, et oleksid endale püstitanud selged sihid, mille poole püüelda. See ei ole ühepoolne protsess, vaid oluline on kaasata ka oma ülemus. Ehk on viimane aeg mainida talle, et teie viimasest eesmärkide ja plaanide seadmisest on palju aega möödas ja on aeg uuteks eesmärkideks?

Loomulikult ei pea sellega piirduma – sea endale isiklikke eesmärke, mida praegusel ametikohal täita tahaksid. Võtmesõnaks on siinkohal realistlikkus, kuna pole mõtet panna paika eesmärke, mille täitmine käib üle jõu ja mis motiveerimise asemel tekitavad hoopis tunde, justkui oleksid oma töös läbikukkunud. Seega võta paber ja pliiats ning pane kirja, millised on eesmärgid, mida soovid saavutada ja miks sa üldse sel ametikohal töötad.

Võitle väsimusega

Ligihiiliv läbipõlemisoht tekitab sageli kurnatust ja pidevat väsinud olemise tunnet. Kindlasti tuleb tegeleda olukorraga tööl, kuid sama vajalik on üle vaadata eluviis väljaspool kontorit. Mõtle, kas toitud piisavalt mitmekesiselt, liigud rohkem kui vaid trajektooril kodu-auto-töökoht-auto-pood-auto-kodu ning magad vajalikud unetunnid ikka täis?

Paljud probleemid, sealhulgas läbipõlemine, saavad alguse vähesest aktiivsusest ja oskamatusest töömõtteid õigel ajal välja lülitada. Kui mõtled nii kontoris kui ka kodus pidevalt tööle ja tegemist vajavatele asjadele, ei puhka sa end välja ega suuda lõpuks väsimuse lõputust ringist enam lihtsalt väljudagi.

Analüüsi oma emotsioone

Kui tunned, et viimasel ajal on tööl kõik justkui paigast ära, kolleegid üleöö muutunud häirivateks või tööülesanded frustreerivaks, siis tasub võtta aeg maha ja mõelda, mis tegelikult neid emotsioone tekitab. Kas tõesti on need asjad muutunud või on negatiivsed emotsioonid põhjustatud ligihiilivast läbipõlemisohust?

Tee iseendaga tööd

Kui tunned, et tähelepanuvõime on pidevalt häiritud või oled hakanud vajaminevaid tegevusi pidevalt edasi lükkama, tasub tähtsad ülesanded konkreetselt paika panna, seada kuupäevalisi eesmärke, aga ka analüüsida oma töötegemise harjumusi – kuidas saaksid olla produktiivsem, täpsem ja parem oma töös?

Mõtle, mida on selleks vaja ja kas saad midagi ise ära teha, et oma tööd paremini organiseerida või mõningaid ülesandeid hoopis edasi delegeerida? Kui tunned, et töökoormus aina suureneb, tasuks olukorrast rääkida oma ülemusega, et leida sellele kõigile osapooltele sobiv lahendus.

Õpi stressiga toime tulema

Lühiajalised stressirikkad perioodid võivad viia läbipõlemiseni. Selleks, et stressi kontrolli all hoida ja sellest vabaneda, on mitmeid võimalusi. Näiteks pea stressipäevikut, kuhu paned kirja kõik olukorrad ja ülesanded, mis sinus stressi tekitavad. Läbipõlemise ennetamisel on õigel ajal olukorraga tegelemine ülioluline. Väikest stressiallikat võta kui motivaatorit teha tööd veel paremini, suurema puhul proovi see igapäevastest tegevustest eemaldada.