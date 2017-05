Tööinspektsioon: lapsevanemal on eelised puhkuse valimisel

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on töölepinguseaduse kohaselt lapsevanematel eelis valida oma puhkus nii, et see kattuks laste koolivaheaegadega.

«Tasakaalu leidmine töö- ja pereelu vahel on tuttav igale töötajale, kelle peres kasvavad lapsed või kes pereliikmeid hooldavad. Head tööandjad mõistavad seda keerukust ning on leidnud võimalusi, et aidata oma töötajatel tööd ja pereelu paremini ühildada,» rääkis ta.

Seadus näeb ette mõned erisused lapsevanematele puhkuste võtmisel. Näiteks isapuhkusele võib jääda isa, kelle perre on sündimas või sündinud laps. Ta saab kümme tööpäeva puhkust, mida võib kasutada kahe kuu jooksul enne ema eeldatavat sünnituse tähtaega või kuni lapse kahekuuseks saamiseni. Isapuhkuse eest makstakse keskmist tööpäevatasu.

Ema või isa, kellel on üks või kaks alla 14-aastast last, võib igal kalendriaastal saada kolm tööpäeva lapsepuhkust. Vähemalt kolme alla 14-aastase lapse või vähemalt ühe alla kolmeaastase lapse ema või isa saab kuni kuus tööpäeva lapsepuhkust. Lapsepuhkuse eest tasutakse töötasu alammäära alusel.

Puudega lapse vanemal on õigus ühele täiendavale lapsepuhkusepäevale kuus, mis hüvitatakse tema keskmise tööpäevatasu alusel. Lapsepuhkust saab kasutada üks vanematest. Lisaks on emal ja isal kuni 14-aastase lapse või kuni 18-aastase puudega lapse puhul õigus saada kümme tööpäeva tasustamata puhkust. Lapsepuhkuse (sealhulgas tasustamata ja puudega lapse eest antava puhkuse) kasutamiseks tuleb teha tööandjale avaldus vähemalt 14 kalendripäeva ette.

Igal aastal tuleb esimese kvartali lõpuks kinnitada puhkusegraafik. Põhipuhkust neile sobival ajal on õigus saada:

naisel vahetult enne ja pärast rasedus- ja sünnituspuhkust või vahetult pärast lapsehoolduspuhkust;

mehel vahetult pärast lapsehoolduspuhkust või naise rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal;

vanemal, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last;

vanemal, kes kasvatab 7-10-aastast last (lapse koolivaheajal);

koolikohustuslikul alaealisel (koolivaheajal).

Tööandja peab nende soovidega arvestama. See tähendab muuhulgas ka seda, et kui ettevõttes on talvine kollektiivpuhkus, siis võib väikelapse vanem ikkagi puhata suvel, kui lasteaed on kinni. Oluline on, et puhkusesoov oleks tööandjale esitatud enne puhkusegraafiku kinnitamist.