20 kõige edukamat kiirtoiduketti maailmas

Ajakiri QSR reastas 2015. aasta tulude põhjal 20 maailma kõige edukamat kiirtoiduketti, vahendab Business Insider. Eestlastele peaks nende esinelik tuttav olema, sest McDonald's ja Subway on siin kanda kinnitanud, Starbucks ja Burger King on aga levinud põhjanaabrite juures. Veel selgub võrdlusest, et McDonald’sile ei ole selles äris maailmas vastast – McDonald'si ja Starbucksi tulude vahel haigutab ligi kolmekordne vahe.