Lugeja küsib: kas tellingute paigaldajale piisab põgusast juhendamisest?

Vastab tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Indrek Avi.

Ohutuse tagamine ehitusplatsil on väga oluline, sest traagilise lõpuga õnnetused on vastasel juhul kiired tulema. Iga tööandja ülesanne on hinnata tööga kaasnevaid riske töötaja tervisele ja ohutusele ning kavandada ja tarvitusele võtta ennetavad abinõud.

Eeldame, et tööandja on korraldanud teie tervisekontrolli töötervishoiuarsti juures ning arsti hinnang terviseseisundile ja otsus töökeskkonna või töökorralduse sobivuse kohta on positiivne. Eeldame samuti, et tellingute paigaldamiseks on olemas kasutusjuhend ja monteerimisplaan, mis lähtub konkreetsest ehitusplatsist ja kus on selgelt kirjeldatud tellingute paigaldamine ja kasutamine. Võtame veel eelduseks, et tellingud on komplekteeritud ning deformatsioonideta, neid saab ohutult paigaldada ja kasutada ning puuduvate detailide tõttu ei teki töös viivitusi ega mittevastavusi.

Nimetasite, et tööandja juhendas teid põgusalt. Lisaks sellele peab ta tellingute monteerijatele korraldama väljaõppe. Selle käigus omandab töötaja ohutud töövõtted ja oskused, kuidas tööohutuse nõudeid praktikas rakendada. Väljaõppes käsitletakse muuhulgas monteerimise plaani mõistmist, ohutusmeetmeid ja kukkumise vältimist. Kuna tellingute monteerimisel kasutatakse kinnitussüsteemiga turvarakmeid, tuleb ka sellekohane väljaõpe ja näitlik kasutamine läbi viia. Töötaja lubatakse iseseisvale tööle alles siis, kui väljaõppe juhendaja on veendunud, et töötaja tunneb nõudeid ja oskab neid rakendada. Väljaõppe saamine peab olema dokumentaalselt tõendatud.

Tellinguid kontrollitakse enne nende kasutuselevõttu ehitusplatsil ja edaspidi vähemalt korra nädalas. Kontrolli käigus avastatud puudused tuleb kõrvaldada esimesel võimalusel või enne töövahendi kasutuselevõttu. Kui kontrolli käigus ilmneb oht ehitusplatsil töötavate või teiste isikute elule, tuleb ohtliku töö tegemine või eluohtliku töövahendi kasutamine kohe peatada kuni puuduste kõrvaldamiseni. Kontrolli tulemuste ja parandusettepanekute kohta koostatakse kirjalik akt.