Postimees maitseb: kust saab parimaid sõõrikuid?

Esimesena jõudis maitsjate ette kultuslik Sõõrikukohviku sõõrik, mida iga tallinlane Nõmmel käies vähemalt korra elus proovida on saanud. Maitsjad leidsid, et sõõrik on väga mahlane. «Selline ehtne tavaline sõõrik,» kommenteeris üks sööja. «Natukene vintske võib-olla.»

Sõõrikukohviku sõõrik. / Erik Prozes

Teisena võeti pimetestis ette Prisma Rainbow kaubamärgi alla kuuluv šokolaadiga kaetud sõõrik. Maitsjatele meeldis sõõriku tekstuur. «See on väga pehme,» märkis üks. «Seda on lastel ka hea süüa,» lisas teine. Negatiivse küljena tõid maitsjad välja n-ö «sõõriku väntskuse» puudumine. «Rohkem nagu tavaline sai,» kommenteeris sööja.

Prisma sõõrik. / Erik Prozes

Kolmas võistleja oli Tallinnas, Narva maanteel asuva Pontšiku kohviku sõõrik. «See on ikka väga rasvane, kohe nagu õline» ütles maitsja. Sööjad leidsid, et sõõrik murdub paremini kui esimene ja teine.

Pontšik sõõrik. / Erik Prozes

Donutsiputkast pärit sõõrikute auk meenutas proovijatele tähekest. «Hästi krõmpsuv, eelmised nii krõmpsuvad ei ole olnud,» leidis üks maitsjatest. Teine lisas, et maitselt on sõõrik väga šokolaadine. «Võrreldes teistega palju magusam,» märkis maitsja.

Donutsiputka sõõrik. / Erik Prozes

Viimane sõõrik oli maitsjate sõnul välja nägemiselt kõige ideaalsem. «See on täidisega!» üllatus üks maitsjatest pärast esimest ampsu. «Järjekordselt väga magus,» sõnas teine. Sõõrikut võrreldi Nutellaga, kuid leiti, et õige sõõrik võiks olla ikkagi natukene rasvasem. «See on rohkem saiane kui sõõrikune,» sõnas maitsja.

Selveri sõõrik. / Erik Prozes

Parimaks sõõrikuks hääletasid maitsjad ühehäälselt Sõõrikukohviku sõõriku.