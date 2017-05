Külmkapis või mitte – kus toiduaineid hoida?

Avamata salaami- või pepperoni-vorst: toatemperatuur

Olgu ta siis osake kingikorvist või lihtsalt peosnäkina mõeldud, avamata salaamivorsti võib hoida toatemperatuuril. Kui oled aga vorsti lahti lõiganud, siis on aeg ta külmkappi panna.

Pähklikreem (töödeldud kaup): toatemperatuur

Pähklikreemid on valmistatud nii, et neil oleks võimalikult pikk säilivusaeg, seda ka pärast avamist.

Pähklikreem (töötlemata kaup): külmkapp

Naturaalne pähklikreem, mis koosneb vaid pähklitest, tuleks kindlasti hoida külmkapis, kuna toatemperatuuril läheb ta halvaks. Selleks, et kreem oleks aga pehme, võta ta umbes pool tundi enne, kui sul teda vaja läheb, see külmkapist välja.

Kookosõli: külmkapp

Kookosõli võib toatemperatuuril rääsuda. Seda eriti, kui kookosõli kasutatakse harva.

Kohvioad: toatemperatuur

Kui soovid, et sinu hommikukohv maitseks ja lõhnaks kõige paremini, tuleks kohviube hoida toatemperatuuril. Kohvioad võivad külmkapis niiskust imada ja seeläbi maitset muuta.

Sojakaste: toatemperatuur

Sojakastmega ei juhtu toatemperatuuril mitte midagi.

Terav kaste: toatemperatuuril

Teravad kastmed on tavaliselt segu äädikast, tšillist ja maitseainetest. Kuna äädikas on nõrgalt happeline, siis võib teravat kastet hoida toatemperatuuril, ilma et ta halvaks läheks.

Alles jäänud kook: külmkapp

Kuna koogid koosnevad enamasti võist, kreemist ja munadest, on parem hoida peost üle jäänud kooke külmkapis, et nad ei rikneks.

Või: külmkapp

Tegemist on piimatootega, mida tuleks hoida külmkapis, et ta ei rikneks. Kuigi võitoosid on hea koht mõnetunniliseks või hoidmiseks, tuleks pikemaks ajaks või siiski külmkappi panna.