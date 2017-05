Millal lisada Instagrami pilt, et see osutuks võimalikult populaarseks?

Suvaline toidupilt või klõps iseendast ei huvita enam kedagi, kuid ometi võib ka väga püüdlikult tehtud ja töödeldud foto teiste varju jääda, kui riputad selle üles valel ajal, vahendab Independent.

Instagrami uudisvoo planeerimisega tegelev Hopper HQ startup-ettevõte analüüsis 1,2 miljoni postituse andmeid ning avaldas parima aja, mil tasub sinna pilte lisada. Selgus, et kõige suurem hulk inimesi veedab Instagramis aega tööpäevade õhtuti kella 18 ja 19.30 vahel ning nädalavahetuseti kella 23 ajal. Seega on nendel kellaaegadel Instagrami pildivoogu sirvimas väga paljud inimesed ning suurem on ka tõenäosus, et nad näevad sinu pilti ning vajutavad sellel südamekese peale. Nii jõuab see järjest edasi ka aina suurema hulga inimesteni.

Veel ilmnes, et pildi populaarsust võib mõjutada ka see, millise Instagrami pakutava filtri sa sellele lisad. Kõige populaarsemateks filtriteks osutusid Gingham ja Clarendon. Need kaks filtrit kuvatakse paljudel kasutajatel ka esimeste valikutena.

Samuti on väga tõenäoline, et palju meeldimisi saavad isiklikuma sisuga pildid, näiteks kaalulangetuse teekonnast või huvitavast reisikogemusest. Need pildid osutuvad üldjuhul ligi veerandi võrra populaarsemaks kui muud fotod. Veel armastavad Instagrami-kasutajad väga fotosid loomadest, lummavatest maastikest ning kaunitest randadest.