11 isiklikku detaili, mille peaksid Facebookist koheselt kustutama

Indy100 pakub välja 11 asja, mille Facebookis avaldamine ei ole kõige turvalisem või mille peaks sealt tingimata eemaldama.

Sünniaeg. See on eriti rumal tegu sel juhul, kui ka mõni su paroolidest sisaldab just sünniaega. Kui küberkurjategijale on su sünnipäev Facebooki või mistahes muu võrgustiku profiilil nähtav, siis proovib ta kindlasti esimesena selle kombinatsiooniga sinu kontosse sisse häkkida.

Telefoninumber. Parim stsenaarium võib olla see, et saad endale salajase austaja. Halvim aga see, et mõni tülikas «austaja» hakkab sulle hoopis ebasobivatel aegadel helistama, nilbeid või ähvardava sisuga sõnumeid saatma vms. Seda eriti juhul, kui su telefon on nähtav rohkematele inimestele kui pelgalt sõbralistile.

Suurem osa oma «sõpru». Kindlasti on su Facebooki sõprade seas neid, keda oled heal juhul kohanud korra oma elus, kellega pole aasta(kümne)id suhelnud või isegi kontvõõraid. Kuna sa ei tea, kuidas nad võivad suhtuda või ära kasutada sinu jagatud infot ja detaile, siis kustuta parem kahtlase väärtusega «sõbrad» ära. Mida puhtam su sõprade nimekiri on, seda kasulikum on sulle endale.

Laste ja pereliikmete fotod. Iga pilt ja postitus jätab internetti oma jälje. Sama kehtib ka lastest tehtud piltide ja neist jagatud info kohta. Kas sa tahaksid, et lapsed peaksid tulevikus häbi tundma sinu lisatud piltide pärast või et keegi nad tänaval ära tunneks ja endaga kaasa kutsuks?

Info lapse kooli või lasteaia kohta. Samamoodi pole turvaline anda infot selle kohta, millises haridusasutuses su laps käib ning kaua ta seal viibib. Mida rohkem infot jagad tema igapäevase trajektoori kohta, seda ohtlikumaks võib see osutuda.

Oma kodune aadress ja peatsed puhkuseplaanid. Neid kaht kokku pannes on lisaks eelmisele punktile väga kerge taibata, millal sa kodus pole ning millist asukohta on kerge rünnata. Kui sa ei tea täpselt, missugused inimesed su sõprade nimekirjas on ning millised on nende tagamõtted, võid selliste detailide jagamisega endale karuteene teha.

Pilt lennupiletist. See seostub samuti puhkuseplaanide avaldamisega ning näitab täpselt ära, millal sa kodust eemal oled. Samamoodi leidub lennupiletil ainulaadne triipkood, mille järgi võivad küberkurjategijad välja uurida, millist infot sa enda kohta lennufirmale andsid.

Krediitkaardiandmed. Nende jagamine pole mitte kusagil ega mitte kunagi hea mõte.

Suhtestaatus. Inimestes tekitab palju elevust see, kui keegi avalikustab uue suhte, aga ka see, kui lahku minnakse. Kui sa ei taha kõigile neile küsimustele vastata ning lahkumineku järel piinlikkust tunda, siis parem suru oma edevus alla ning ära laota oma isiklikke suhteid kõigi jalge ette.

Oma ülemus ja/või kolleegid. See oleneb täiesti sellest, millist infot ja pilte sa tavapäraselt Facebookis jagad ning millised on su suhted kolleegidega. Kui suhted on head ning sa ei lisa iga päev Facebooki uusi pilte ja mõtteavaldusi, siis ei ole ilmselt midagi halba sellest, et kolleegid on su sõprade hulgas. Kui ülemus võib aga numbri teha sellest, et oled tööajal Facebookis aktiivne ning veel enam, postitad sinna midagi, siis on parem teda sõbralistis mitte omada. Sama kehtib juhul, kui armastad tähelepanu ning kipud endast jagama ekstravagantseid pilte, mis ei ole ehk ülemusele või kolleegidele nii meelepärased.