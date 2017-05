Mõnus maitsekombo: Tšilli-apelsini kanašašlõkk kauboikartulitega

Nõo Lihavürsti Tšilli-apelsini kanašašlõkk sobibki suurepäraselt ka toas ahjus küpsetamiseks. See pole küll klassikaline šašlõkk, kuid on väga hea valik, sest nagu öeldakse, on kanaliha tervislikum - seda on kergem seedida ning sisaldab palju valku. Tšilli-apelsini kanašašlõkk on niivõrd mahlases ja hõrgus marinaadis, et kokkamisel saab seda marinaadi kasutada veel ka teiste komponentide juures.

Tavalise keedukartuli asemel oleme välja valinud liha kõrvale hoopis ahjus küpsetatud lillkapsa ja kauboikartulid ehk teisisõnu kartulilootsikud. Kartulid maitsestasime väga lihtsalt - oliivõli ja soolaga. Lillkapsale aga lisasimegi maitset sama tšilli-apelsini marinaadiga, mis sobis sinna ideaalselt! Grillil saab küpsetada kartuleid ja lillkapsast fooliumi sees.

Tavaliselt armastavad inimesed grilltoidu kõrvale süüa värskeid salateid, kuid sel korral otsustasime hoopis hapukoorega salati kasuks, et maitse tuleks mahedam ja mahlasem. Tegime väga lihtsa salati - redised ja salatilehed ning kastmeks hapukoor. Salati maitsestasime vaid soola ja pipraga.

Küll peagi lähevad need ilmad ka soojemaks ja seda rooga ning ka kõiki teisi grilltooteid saab valmistada juba õues päikese käes grilli peal.

Koostisained:

95 g Tšilli-apelsini kanašašlõkki

100 g lillkapsast

130 g kartulit

4 g oliivõli

12 g hapukoort

30 g redist

15 g salatilehti

Valmistamisõpetus:

-Pese 130 g kartuleid ja lõika sektoriteks ning lisa 4 g oliivõli ja soola.

-Lõika 100 g lillkapsast väiksemateks õisikuteks ning lisa natukene kanašašlõki marinaadi.

-Tõsta Tšilli-apelsini kanašašlõkk, kartuli sektorid ja lillkapsas 180 kraadi juures ahju 25 minutiks.

-Salati tegemiseks haki 30 g redist, lisa 15 g salatilehti ja 12 g hapukoort ning maitsesta soola ja pipraga.

-Soovi korral võib lisada tl mett.