Reisijad kurdavad: parvlaeval ei pääse autost välja

Nädalavahetusel jõudis Saarte Hääleni mitu nurinat, et parvlaevadele tihedasti pakiutud autode kohta. Üks reisija märkis irooniliselt, et WC-sse minekuks tuleb ennast lestakalaks moondada ja autoukse vahelt välja pressida.

TS Laevade pressiesindaja Sirle Arro sõnul võib tipptundidel tõesti juhtuda, et laev on tihedamalt täis pandud. “Soov on võimalikult palju sõidukeid laevale paigutada ja nii vähendada ooteaega sadamates,” ütles ta ja kinnitas, et TS Laevade juht Kaido Padar käis nädalavahetusel isiklikult jälgimas sõidukite laevale paigutamist ja julgeb Arro sõnutsi öelda, et suures pildis probleemi pole.

