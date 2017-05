Vargad märgistavad tühje kodusid valgete kividega

Naabrivalve liikmete sõnul on nähtud majade juures väikeseid valgeid kive. Väga tihti on nad paigutatud maja ees seisva auto kummide juurde.

Naabrivalve ühe liikme Nick Goughi sõnul on varaste poolt ära märgistatud mõned kindlad tänavad. «Oleme kuulnud meestest, kes jätavad valgeid kive teiste inimeste kodude lähedale,» sõnas Gough ja lisas, et autokummide juurde jäetakse kivi ilmselt seetõttu, et näha kas omanik on kodus või reisil.

Mõned vargad tutvustavad ennast heategevusorganisatsiooni vabatahtlikuna.