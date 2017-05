AS Nõo Lihatööstus tähistab mais 25. sünnipäeva

Eestlased on ikka armastanud head seltskonda, meeleolukat muusikat ning loomulikult suussulavaid lihatooteid läbi aegade. Ilma kosutavate liharoogade või maitsvate šašlõkkideta ei kujuta vist ükski eestimaalane oma suve ja ennekõike Jaanipäeva ette. Kaubamärgi "Nõo Lihavürst" alla koondunud tooted on valmistatud eelistatult eestimaisest toorainest. Kokku valmib tehases ligi 400 erinevat toodet, mida eestimaalased armastavad ja hindavad kõrgelt. "Nõo Lihavürsti" toodetega kaetakse ka naaberriikide toidulaudu, sest neljandik ettevõtte toodangust eksporditakse peamiselt Lätti ja Leetu.

AS Nõo Lihatööstus tähistab maikuus oma 25. sünnipäeva ning selle tähtsa sündmuse puhul tuli Nõo Lihavürst sel kevadel turule oma "Juubelisarja" toodetega. Juubelisarja kuuluvad Juubeli kanašašlõkk, Juubeli grillvorstid, Juubeli keedusalaami küpse tomatiga, Juubeli keedusalaami oliividega, viilupakkidest Lihane keeduvorst kurgi ja sibulaga, veisesink dekooriga, seafilee dekooriga, vinnutatud tagasink, lihane keeduvorst mozzarella ja jalapenoga, parmesani-jalapeno keedusalaami, juustu-pistaatsia keedusalaami ning rullpeekon dekooriga.

Ettevõtte peatehnoloogi Anne Värä ning koostöös tippkoka Joel Ostrat´iga töötati välja uued ja maitseküllased lihatooted, mida sai testitud ja täiendatud pikka aega. Täiuslikuma lõpptulemuse saavutamiseks võeti uute toodete degusteerimistel arvesse kõiki välja toodud nüansse, et tooted saaksid veelgi paremad ja maitsvamad. Suure kire ning südamega tehtud töö tulemusena sündinud tootevalik krooniti "Juubelisarja" nimetusega ning just sarja viilupakid eristuvad konkurentide toodetest julgete maitsete, heade koostisosade, tervislikkuse ja ilusate pakendite poolest. Sarja keedusalaamides kasutatud küpsed tomatid ja oliivid toovad tarbija maitsemeeltesse tükikese Itaalia päikesest. Keeduvorstides kasutatud mozzarella ja parmesani juust koos jalapenoga mõjuvad särtsakalt iga võileiva peal ning mõnus maitseelamus annab näiteks hommikusöögina hea alguse aktiivseks ja edukaks päevaks.

Gluteeni- ja laktoosivabad ning rohke lihasisaldusega tooted on välja töötatud ka erinevaid allergiaid põdevate inimeste haigusi silmas pidades. Tervislikkus ning rohke lihasisaldus on Nõo Lihavürsti toodetes läbiv kõikides tooteartiklites. Tervisliku toitumise ja tervislike toodete tootmise võti seisneb kvaliteetses tooraines. Nõo Lihavürst eelistab alati oma tooteid valmistada kodumaisest töötlemata toorainest, millest valmistatakse ainult kvaliteetseid ja võimalusel ilma lisaaineteta tooteid. Ettevõtte ühine nägemus on see, et toit on selgelt midagi enamat kui pelgalt kõhutäide ning just maitseelamused on need, mida toit eelkõige pakkuma peaks.

Juubelisarja säravaimateks tähtedeks julgen nimetada viilupakkidest juustu-pistaatsia keedusalaami, latina flow pakendist leitav Juubeli keedusalaami küpse tomatiga ning Juubeli kanašašlõki. Pistaatsia-juustu maitseterohke kooslus toob esile mõnusa järelmeki, mis muudab salaamivorsti mahlaseks ning maitsvaks. Küps tomat lisab keedusalaamile mõnusa pisut magus-soolase maitse ent tasakaalustab hästi salaamile iseloomulikku järelmaitset. Maitsev ning tervislik kanašašlõkk on hea alternatiiv sealihašašlõkkidele, mis on valmistatud meresoolaga. Mõnusad maitseained toovad esile kanaliha hõrgu maitse ning täiustavad lõpptulemust. Liharohked keeduvorstid kurgi ja sibulaga ning mozzarella ja jalapenoga väärivad samuti mainimist, sest maitseküllased komponendid lisavad tootele vürtsi ning toovad argipäeva mõnusaid maitseelamusi.

Nii püüabki Nõo Lihavürst uue "Juubelisarja" turule tulekuga kaasa aidata sellele, et üha rohkem inimesi hakkaks tervislikust toidust lugu pidama ja tervislikuma elustiili poole püüdlema. Nõo Lihavürsti pere siiralt loodab, et uued "Juubelisarja" tooted pakuvad meeldivaid ning häid maitseelamusi kõikidele tarbijatele. Kõik unustatud vana on avastatud uus ja hea. See tähendab seda, et kõik aastate jooksul välja töötatud head, maitsvad ja rahva poolt lemmikuks tunnistatud tooted tulevad taas pisut uuemas kuues ning täiustatumal kujul turule, et leida jälle tee rahva südametesse. Julgete maitsetega katsetamine on Nõo Lihavürstile omane ja nagu vanasõnagi ütleb on julge hundi rind rasvane.