McDonald'si uus reklaam ajas inimesed vihale

McDonald’si viimases briti reklaamis figureerib poiss, kes uurib emalt oma lahkunud isa kohta ning leiab, et tal polnud isaga suurt midagi ühist - isegi mitte silmavärv, kirjutab Sun. Ema väitel oli aga üks asi, mis meeldis mõlemale - selleks on McDonald’si kalaburger.

Suur osa televaatajaid pidas reklaami mitte südamlikuks, vaid hoopis ärritavaks ja taktitundetuks. Paljud inimesed materdasid kiirtoiduketti sotsiaalmeediavõrgustikes, viidates muuhulgas, et McDonald'sil pole häbitunnet ning reklaam olevat küüniline ja ekspluateeriv.

Ka Suurbritannia reklaamistandardite järelevalveorgan kinnitas, et nad on saanud McDonald’si reklaami kohta kaebusi ning algatavad selle osas juurdluse. McDonald’si pressiesindaja piirdus aga kommentaariga, et nad vabandavad nende ees, keda reklaam võis ärritada, sest see polnud kindlasti nende kavatsus.