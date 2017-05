Hinnavõrdlus: kui suured käärid laiutavad Soome, Eesti ja Läti alkohindade vahel?

Koolilõpupidude ja muude suviste pidustuste lähenedes suureneb ka alkoralli Lätisse, vahendab Ilta Sanomat. Valkas ja Ikla piiripunktis asuvatesse alkopoodidesse leiavad lisaks eestlastele tee ka soomlased. See teeb aga muret Soome tolliametile, kellel on üsna raske kokku lüüa numbreid, kui suurtes kogustes alkoholi toovad soomlased kaasa Lätist.

Andmed: Ilta-Sanomat /PM Tarbija

Sõit Helsingist nii Ikla kui ka Valka kauplustesse võtab aega keskeltläbi viis tundi, kuid kas see on ka seda väärt? Kokkuhoid on tõenäoliselt võimalik vaid siis, kui ostunimekiri on pikk ning sama sõidu jooksul saavad soomlased ka muud ette võtta, näiteks puhata meie suvepealinnas Pärnus.

Ilta Sanomat võrdles alkoholihindu Eesti, Läti ja Soome alkoholipoodides ning lisaks veel Tallinki laeval. Võrdlusse võeti nii õlle ja siidri kui ka kangema alkoholi hinnad Tallinnas SuperAlkos, Pärnu CityAlkos, Läti piiril Alko1000 kaupluses ja Soome Alkos.

Ootuspäraselt olid kõige soolasemad hinnad Alko poes, lätlaste Alko100 pakkus aga üllatavalt soodsaid hindu peaaegu igas kategoorias. Eriti suured käärid laiutavad näiteks soomlastele meelepärase Karhu õlle 24-paki hindade vahel – kui Alko1000-st saab selle kätte kümnekaga, siis hind Soomes Alko poes on ligi viis korda kallim – 49,5 eurot.

* hinnad seisuga 09.05.17 nimetatud veebipoodides