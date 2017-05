Tõestatud: kas internetis levivad küpsetamise nipid ka tegelikult vett peavad

Brightside.me võttis ette kümme nippi, mida internetis jagatakse ning proovis nad läbi.

Nipp nr 1. Selleks, et kirsstomateid kiiresti pooleks hakkida, pane nad kahe taldriku vahele ja lõika noaga

Tulemus: Sellisel viisil tomatite lõikamine on väga tülikas. See nõuab ideaalselt teravat nuga, sest kui nuga on natukenegi nüri, ei lõika ta tomati kilesest koorest läbi.

Järeldus: See ei toimi.

Nipp nr 2. Selleks, et piim üle ei keeks, tuleks panna potile puulusikas või -labidas peale

Tulemus: Piim kees üle ja puulusikas ei teinud midagi, et seda peatada.

Järeldus: See ei toimi.

Nipp nr 3. Keedetud muna paremaks koorimiseks tuleks ta panna pärast keemist kohe külma vette

Tulemus: Vana hea nipp, mis on proovitud järele nii meie emade kui ka vanaemade poolt. Pärast külma veega ehmatamist, tuleb munakoor ilusasti muna küljest lahti.

Järeldus: Toimib.

Nipp nr 4. Külmutatud viinamarjad aitavad jahutada veini

Tulemus: Erinevalt jääkuubikutest, mis lihtsalt sulavad klaasis, külmutatud viinamarjad ei lahjenda veini. Nad lihtsalt jahutavad joogi maha ja näevad ilusad välja.

Järeldus: Toimib.

Nipp nr 5. Et vältida sibula lõikamisel silmi tulevaid pisaraid, raputa lõikelauale soola

Tulemus: Selgus, et sool lõikelaual aitab küll hoida tagasi natukene pisaraid, kuid siiski mitte kõiki.

Järeldus: Toimib, aga kehvasti.

Nipp nr 6. Jäätise kilekotti pakkiminee enne külmkappi panekut muudab jäätise pehmemaks.

Tulemus: Tavaliselt muutub jäätis külmkapis kõvaks, mis tähendab, et enne jäätise serveerimist tuleb oodata, et jäätis natukene pehmemaks sulaks. Kilekotis olnud jäätis oli külmkapist välja võttes pehmem.

Järeldus: Toimib.

Nipp nr 7. Kui lõikad avokaado pooleks, siis kasuta enne ära ilma kivita avokaado pool, sest avokaadokivi aitab hoida avokaado värskena.

Tulemus: Katse viidi läbi lõigates avokaado kaheks ja hoides mõlemat poolt (nii kiviga kui kivita) külmkapis. Kahe päeva möödudes nägid mõlemad pooled ühesugused närbunud välja.

Järeldus: See ei toimi.

Nipp nr 8. Küüslaugu kiireks koorimiseks, pane see purki ja raputa kõvasti

Tulemus: Kasulik nipp, kui sul on vaja mitut küüslauku koorida. Lihtsalt ei tohi unustada ära lõigata küüslaugu otsi ja väga kõvasti raputada – muidu pole sellest kasu.

Järeldus: Toimib.

Nipp nr 9. Sidrunimahl ei lase õunaviiludel pruunikaks tõmbuda

Tulemus: Sidrunimahlaga õunaviilude töötlemine mitte ainult ei lasknud õunaviiludel pruuniks minna, vaid muutis nad ka värskemaks.

Tulemus: Toimib.

Nipp nr 10. Banaani otsa kiletamine aitab hoida puuvilja kauem värskena

Tulemus: Katse tegemiseks kasutati kahte banaani – ühele pandi kile otsa ümber, teisele ei pandud. Kolme päeva möödudes nägid banaanid täpselt samasugused välja.

Järeldus: Ei toimi.