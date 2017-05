Hüva nõu: kuidas sääski ja puuke koduaiast eemal hoida?

Esmatähtis on küll kanda metsas puukide vältimiseks heledaid ja kinniseid riideid, sääskede eest pääsemiseks võtta appi aga vastavad tõrjevahendid. Niisamuti ei tohiks mesilasi ja herilasi ärritada, et mitte nende viha tunda saada. Samas on ka asju, mida saad teha oma aias, et tüütud putukad sinna ei tulekski.

Sääskede peletamiseks

Riikliku haiguste kontrolli ja tõrje keskuse soovituste kohaselt saab sääsed oma kodust eemal hoida siis, kui kõrvaldad sealt neile sobivad kasvulavad. See tähendab, et vihmaveetorud tuleb puhtana hoida, kodu ümber ei tohiks vedeleda vanu rehve ega puulehti ja muud prahti. Veel on kasulik, kui aias pole otsest ligipääsu veele – basseinile tuleks kate peale panna ning hoida silma peal, et ämbrites või aiakärudes poleks veeloike.

Terrassile või grillimisnurka võid üles panna mõne tõhusa lõksu – näiteks sidrunheinaga küünlad, aga ka elektrilise sääsepeleti. Mõnevõrra kasu võib olla ka sellest, kui paigutad maja ümbrusesse LED-pirnidega valgustid, mida sääsed ei salli.

Mis puutub riietesse, siis sääsed saavad paremini hammustada läbi liibuvate riiete. Mida lohvakamad riided, seda raskem on neil sinu nahani jõuda. Veel meelitavad neid pigem tumedamad toonid ning igasugused kehale pihustatud lõhnad (parfüümid, deodorandid, habemeajamisvahendid jm). Sääsetõrjevahendit kanna aga katmata nahale, juhul kui vahend selleks sobib, ning kindlasti riiete peale, mitte alla.

Puukide vältimiseks

Puugid eelistavad pesitseda pikemate rohukõrte vahel. Seega hoia oma kodumuru hooldatuna ning eemalda sellelt vanad puulehed ja muu sodi. Mida rohkem päikest aeda paistab, seda kehvemad elutingimused loob otsene päikesevalgus ka puukidele. Kui on võimalus, et su aeda võivad pääseda üksikud metsloomad või hulkuvad loomad, siis kaalu pigem kodu ümber kõrgema aia ehitamist, sest nemadki võivad sinna puuke kanda. Regulaarselt tuleks kontrollida ka oma lemmikloomi ning puugid neilt kiirelt eemaldada.

Kui kõnnid metsas või rohtukasvanud piirkonnas, siis kanna pigem heledaid pikkade säärtega pükse ja samasuguseid pluuse, sest nendelt on puuke lihtsalt paremini näha. Pista püksisääred sokkide sisse ning kata kinni võimalikult palju paljast nahka. Metsas kantud riided võib igaks juhuks pärast pesemist läbi lasta ka kuivatist, et kõrgel kuumusel võimalikest puukidest vabaneda.

Kuidas läbi saada mesilaste ja herilastega?

Kuldreegel on siinkohal see, et oma turvalisuse huvides ära neid parem sega – kui sina neid ei ärrita, ei tee nad ka vastutasuks midagi. Nende pesad tuleks eemaldada vaid neis kohtades, kus liigub palju inimesi ning pesa kujutab endast ohtu. Ka sellega tuleks oodata pigem hilissügise või talveni, kui pesad on hüljatud. Kui mesilastele või herilastele lähened, kanna alati nägu kaitsvat mütsi ja kaitseriideid.

Ka nõelavaid putukaid meelitavad ligi tugevad aroomid. Seega kui tahad aias piknikku pidada, siis väldi enne seda tugevalõhnaliste seepide, dušigeelide ja parfüümide kasutamist. Üllatav on ka fakt, et higilõhn võib mesilasi ärritada, mistõttu peaks end ka puhtaks loputama.