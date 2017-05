Miljonär süüdistab millenniumlaste vaesuses avokaadosaia

Gurner esines Austraalia telesaates «60 minutit», kus ta analüüsis, et miks millenniumlased ei suuda endale oma kodu osta. Üheks põhjuseks peab ta avokaadosaia, vahendab Huffington Post.

Täpsemalt leidis Gurner, et noored, kes kulutavad oma raha ebanormaalselt kallitele toodetele, näiteks nagu purustatud avokaadokreem või ülikallis kohv, ei jäägi üle raha, mida oma kodu jaoks kõrvale panna.

«Kui ma panin oma esimese kodu jaoks raha kõrvale, siis ma ei ostnud 19 dollarit maksvat purustatud avokaadokreemi või nelja dollarilist kohvi,» sõnas Gurner saates. «Me oleme jõudnud olukorda, kus noortele inimestele on seatud väga kõrged ootused.»

Gurneri jutus on iva sees – kui kõik need ostetud purustatud avokaadokreemid kokku liita, siis võib aasta jooksul korraliku summa kokku saada. Küll aga unustas Gurner mainida, et tema vanaisa andis talle 34 000 dollarit laenu, et oma äriga alustada.

Kinnisvara haldaja jutt purustatud avokaadokreemist on aga Twitteri kihama pannud ning noored milleenniumlased on hakanud miljonäriga ironiseerima.

«Oleksin eelmine aasta peaaegu kodu ostnud, aga siis otsustasin selle 44 000 dollari eest avokaadokreemi osta,» kirjutas üks kasutaja. «Kuidas avokaadosaiast nii kiiresti vaenlane sai?» mõtiskles teine.