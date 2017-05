Vaimustuses hiinlane plaanib Kuressaarde restorani rajada

Saarte Häälele tunnistas ta, et on Kuressaaret mitmeid kordi külastanud ja armastab seda linna väga. Plaanis on ka suvi saarel veeta.

Et aga kohapeal süüa just nii, nagu Hiinas süüakse, tuleks seal ikkagi eraldi restoran avada, arvas Saaremaal alustav ettevõtja. «Plaanimegi seega päris pisikest Hiina restorani, et meil endilgi oleks kõht kenasti täis, kui parasjagu Saaremaal viibime,» selgitas ta.

Fei kinnitas, et ka Eesti kohalik ehk pigem läänelik toit on väga hea, kuid nemad seda iga päev süüa ei saa. «Kõht annaks kohe tunda!» tähendas ta.

Kus ja millal ta restorani võiks avada, Fei veel täpsemalt ei teadnud ning möönis, et seni on asi alles idee tasandil. Samas märkis ta, et külastab koos restoraniäris kogenud sõbraga Kuressaaret uuesti juunis ja uurib siis lähemalt erinevate rendipindade ja kogu vajaliku dokumentatsiooni kohta.