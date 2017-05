RMK «avastas» erakordselt suure karulauguvälja

Saaremaal Laidevahe looduskaitsealal Poka lahe ja Laidevahe lahe vahelisel alal andis RMK rendile aastakümneid hooldamata puiskarjamaa, kus on enne karjatamist vaja hõrendada puu- ja põõsarinnet, et tagada rohukasvuks vajalikud valgustingimused, kirjutab Saarte Hääl.

Kevadel selgus aga, et varjulise ja niiske lehtpuumetsa aluse ala on vallutanud kolmanda kategooria kaitsealune liik karulauk, millele puistu harvendamine ei sobi. «Nii suurt karulaugu kasvuala ma varem kohanud ei ole - suurem osa alast on karulauguga kaetud, tegin GPS-iga ringi peale ja sain kasvukoha pindalaks 16 hektarit,» kirjeldas leidu RMK looduskaitsespetsialist Ants Animägi.

Mullu veebruaris, kui ala hooldajale rendile andmiseks ette valmistati, polnud võimalik puude all taimestikku täheldada. Ka keskkonnaregistris polnud kaitsealuseid liike registreeritud, seega läks ala toona rendile ja RMK võttis puiskarjamaa taastamiskohustuse.

Keskkonnaameti pressiesindaja Sille Aderi sõnul on III kaitsekategooriasse kuuluva karulaugu sellisel hulgal esinemine Saaremaal haruldane. «Uue info valguses analüüsime, kuidas oleks kõige arukam antud alal edasi toimetada,» ütles ta.

