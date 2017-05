Rootsis keelustati ohutuse eesmärgil osa tasakaaluliikureid

Suurem osa tulekahjudest on alguse saanud tasakaaluliikurite laadimisest, vahendab the Local. Suure tulekahjude hulga tõttu otsustas Rootsi tööinspektsioon uurida kaheksa suurima edasimüüja tasakaaluliikureid. Selgus, et 13 tasakaaluliikurist kümnel puudus CE-märgis, rootsikeelne juhend ja Euroopa Liidu vastavusdeklaratsioon. Kõik need tasakaaluliikurid on tänaseks Rootsis müügikeelu all.

«Kõigil kümnel tootel puudus vähemalt üks või kõik kolm vajaminevatest nõuetest,» sõnas tööinspektsiooni tehnoloogiaosakonna juhataja Monica Torgrip. «Me leiame, et see on ülimalt oluline, et tootjad ei sea oma klientide tervist ohtu, selleks et kasumit teenida.»

Kõikidel tasakaaluliikuritel peab olema CE-märgis ning ka ELi vastavusdeklaratsioon on oluline asi, mida toodet valides otsida.

«Need märgised on olulised, sest see näitab, et toode on läbinud katsed, kontrolli ja riskianalüüsi,» sõnas Torgrip ja soovitas lapsevanemal, kes soovib oma lapsele tasakaaluliikurit osta toimida nii, nagu nemad tegid. «Ava poes karp ja otsi sealt vastavaid märgistusi. Kui sa neid ei leia, siis jäta see tasakaaluliikur ostmata.»