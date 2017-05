Need teguviisid rikuvad puidust lõikelaua

Unustad lõikelaua ette valmistada. Enne kui lõikelaual toite hakkima asud, tuleks see korralikult sisse õlitada, et selle eluaeg püsiks pikem, kirjutab toiduportaal Food&Wine. Üldlevinud soovitus on kanda lõikelauale maitsetut mooniseemneõli, määrida terve tarvik sellega sisse ning lasta öö läbi liguneda. See teeb lõikelaua koheselt niiskusekindlamaks ning aitab vältida puidu kuivamist ja pragunemist.

Valid vale hooldusvahendi. Siin kehtib sama reegel – vali ennekõike õli, mitte udupeen hooldusvahend, sest just õliga saad parima ja kvaliteetseima hoolduse. Puidupindade õlitamiseks sobivad ka ehituspoodides müüdavad õlid, kuid enne ostmist küsi müüjalt nõu, et see oleks ka lõikelauale sobiv.

Jätad lõikelaua vette ligunema. Selles pole kahtlustki, et lõikelaud tuleb väga korralikult ära puhastada, eriti pärast toore liha lõikamist. Tegelikult pole aga lõikelaua leotamisest abi, vaid see töö peaks olema kiire ja efektiivne. Kuna puit on poorne materjal, siis ei taha see enda sisse saada kuigi palju niiskust, sest see viib puidu pragunemise või halval juhul isegi mädanemiseni. Kui lõikelauda kuuma vee all pesed, siis kindlasti kuivata see ka korralikult ära.

Pesed lõikelauda nõudepesumasinas. Puidust lõikelaud pole siiski asi, mis kuuluks nõudepesumasinasse. Siin kehtib sama põhimõte nagu eelmiseski punktis – suur kuumus ja hulk vett kahjustavad ja kuivatavad lõikelaua pinda. Kui tahad, et lõikelaud sind kaua teeniks, siis võta aega ja pese seda käsitsi.

Ei puhasta korralikult pärast iga kasutamist. Puidust lõikelauale jääb pidama vähem baktereid kui selle plastikust sugulasele, kuid see ei tähenda, et võiksid selle puhastamisel hooletu olla. Toore liha käsitlemine paiskab nii või naa lõikelauale ohtralt baktereid, mis võivad halvemal juhul viia toidumürgituseni. Seepärast peab lõikelauda alati kuuma vee ja pesuvahendiga pesema. Kui tunned sel hapukat lõhna, siis võta appi tassitäis söögisoodat ja äädikat. Puista sooda lõikelaua pinnale, vala see üle äädikaga ning jäta mõneks minutiks ligunema. Lõikelaua pinda võib hõõruda ka sidruniviiluga, mis aitab samuti halvast lõhnast vabaneda ning annab lõikelauale värskema ilme.