Gucci vs. Gucci: moemaja sundis pererestorani nime muutma

Toscana maakonnas elav neljaliikmeline perekond (Fabio, Barbara, Laura ja Martina Gucci) avas Gucci bistroo 2016. aastal Prato linnas, kust Gucci moemaja pärineb. Kõik läks hästi, kuni perekond sai kirja moemajalt, mis käskis neil nime vahetada.

«Esialgu arvasime, et nad ei ole aru saanud, et meie perekonnanimi on Gucci ja meie restoran kannab seda nime just sellepärast,» sõnas Martina Gucci. «Samuti asusime me Pratos, mitte Milanos või Roomas, mis on väga turistirohked linnad.»

«Nad vastasid, et neid ei huvita meie põhjused ja muretsesid ainult sellepärast, mis arusaamatuse võib selle nime kasutamine tuua,» sõnas Gucci. «Me olime väga häiritud, sest see nimi ei olnud niisama valitud! Mõtlesime, et lähme kohtuni välja, kuid kuna see kõik võtab aega ja raha ning tekitab stressi, siis otsustasime loobuda.»

Itaalia kohtuveskid jahvatavad väga aeglaselt ning kohtusse minek võinuks tähendada 20 aastat vaidlust. Seega otsustas restoran vahetada nimi Gucci lihtsalt GI-ks. Nimevahetusest tekkinud kulud läksid perekonna ja moemaja vahel jagamisele.

«Perekonnale, kes oli restorani avanud, oli see tohutu väljamink, samas Gucci moemajale ei olnud see ilmselt suurem asi kulutus,» märkis Martina Gucci. «Loodetavasti on nüüd kõik korras ja me oleme oma klientidele ka põhjendanud, miks meil uus nimi on.»

Pärast seda, kui restoran oma Facebooki lehele nimevahetamise põhjused postitas, on paljud inimesed asunud toetama restorani vana nime.

«Ebaõiglus ajab mind vihale! Ma luban, et ei mina ega keegi minu perekonnast ei osta enam kunagi ühtegi Gucci toodet,» kirjutas üks Facebooki kasutaja ja lisas, et ta elab küll teises linnas, kuid kui peaks nende lähedale sattuma, siis külastab kindlasti nende restorani.

«Minge ikka kohtusse! Ärge kartke kasutada oma perekonnanime,» sõnas teine toetaja.