Mida peale hakata hapukurgivedelikuga?

Kasuta salatikastmena. Lisaks sidrunimahlale ja oliiviõlile võid hapukat kurgivedelikku kasutada toorsalati lisandina. Alusta väikse koguse lisamisega ning maitsesta salatit vastavalt soovile. Kui kurgiveega liialdad, aitab hapukoor salati maitset tasakaalustada.

Lisa marinaadile. Hapukas kurgivedelik sobib ideaalselt ka lihamarinaadi sisse – selle happelisus pehmendab lihakiude ja võib anda sellele mahlasema tulemuse.

Sega võileivamäärde või kastme sisse. Näiteks saad maitsva dipikastme hapukoorest, ürtidest ja veidikesest hapukurgivedelikust. Samamoodi võid kurgiveega maitsestada võileiva peale käivat sulajuustu, kodujuustu või kreemjat tofut.

Taaskasuta. Kui kurgipurk saab tühjaks, võid sinna panna järgmised pooleks lõigatud värsked kurgid, millele annab juba olemasolev vedelik teistsuguse maitse. Samamoodi võib käituda näiteks paprikaga või muu sobiva juurviljaga, julgemad võivad katsetada isegi keedetud munadega.

Joo. Hapukurgivedelik on tuntud pohmelliravim, ent samamoodi sobib see kange alkoholi allaloputamiseks. Nii võid lonksu viski järel võtta lonksu kurgivedelikku, et alkoholi tulist mõju leevendada.