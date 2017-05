Lotomängijaid ootavad ees uuendused

Mängu hind jääb Eestis endiseks, st üks mänguväli maksab üks euro. Esimene uute reeglitega Vikinglotto loosimine toimub 24. mail 2017. Eesti Loto turundus- ja müügidirektori Annely Luikmeli sõnul on need muudatused esimene samm mängu ühtlustamiseks kõigis Viking Lotto riikides.

Mängus osalemiseks peab edaspidi valima lisaks kuuele põhinumbrile ka ühe lisanumbri, peavõidu saamiseks on vaja tabada õigesti kõik 6+1 numbrit. Eraldi Õnnenumbrit edaspidi enam ei loosita.

Jackpoti võidufondi suurus on edaspidi alati vähemalt kolm miljonit eurot. Kui peavõidu võidab mitu mängijat, läheb jackpoti võidufondi kogunenud summa nende vahel jagamisele. Jackpoti võidufondil on ka ülempiir, milleks on 35 miljonit eurot. Kui võidufondi suurus ületab selle summa, viiakse ülempiiri ületav summa teisele, 6+0 võidutasandile.

Muudatusi on ka kohalikes võidutasandites – lisanduvad 4+1 ja 3+1 võidutasandid, senist 2+1 võidutasandit uues mängus ei ole.

Seoses ettevalmistustega uue lotosüsteemi kasutuselevõtuks käesoleva aasta lõpus ei ole 18. maist kuni uue lotosüsteemi rakendumiseni võimalik mängida Vikinglotto süsteemimängu.

Veebimängijate jaoks toimub ka Bingo lotos oluline muudatus – nimelt saab alates 18. maist veebis ise Bingo loto numbreid valida või arvuti poolt juhuslikult genereeritud pliks-plaks numbreid muuta. Samuti on võimalik Bingo lotot edaspidi osta kuni kümneks loosimiseks ette.

Lototerminalist piletit ostes jääb kõik endiseks, st saab osta ühe või kahe mänguväljaga pliks-plaks pileti vaid eelseisvaks loosimiseks.