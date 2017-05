Coca-Cola Company võttis karastusjookides suhkrut salaja vähemaks

Coca-Cola tegevjuht James Quincey tunnistas briti ajalehele The Guardian, et tootja on viimaste aastate jooksul vargsi vähendanud suhkrusisaldust oma suurimates brändides Sprite’s, Fantas ja Dr Pepperis, ent nende müüki see sealjuures pole mõjutanud.

Fanta limonaadis võeti 30 protsenti suhkrut vähemaks alles kaks nädalat tagasi. Fantas kärbiti suhkrut esimest korda 2006. aastal ning siis samuti kolmandiku võrra. Dr Pepperi ja Sprite'i koostist pole lähiajal muudetud, kuid sarnased kärped viidi läbi vastavalt 2014. ja 2013. aastail.

Et sarnast maitset säilitada, on lisatud jookidesse magusaineid, näiteks Sprite’i sisse taimse päritoluga steviat. Fantas ja Dr Pepperis kasutatakse aga kunstlikku magusainet atsesulfaami. Uuenenud koostisega Fanta sisaldab täna 4,6 grammi suhkrut 100 milliliitri kohta, mis on üle poole vähem kui Coca-Colas (10,6 grammi).

«Võtsime Sprite’st mõned kalorid maha ning tarbijatele meeldib Sprite sama palju nagu ennegi. Nüüd tegime sama Fantaga, et näha, mis juhtub. Näib, et müük jätkub kenasti,» kinnitas Quincey.

Coca-COla Company võttis suhkrutalgud ette järgmisel aastal Suurbritannias jõustuva suhkrumaksu valguses. Fanta kuuluks väiksemasse maksustatavasse jookide kategooriasse (alla viie grammi suhkru 100 milliliitri kohta).

Samas ei ole ettevõte nõus klassikalise Coca-Cola retsepti muutmisega, kuid Quincey möönis, et võibolla muudetakse Coca-Cola pudeleid veel väiksemaks, et korraga tarbitaks väiksem kogus jooki. «Kui inimesed joovad ära kõik, mida nad enda ees näevad, siis väiksem pakend aitaks seda võibolla lahendada ning nad tarbiks ühekorraga vähem. See võiks ehk meeltmööda olla väikelaste emadele,» lisas ta.

Coca-Cola Baltikumi turundusjuht Ieva Matulaitine ütles samuti aprillis ERR uudisteportaalile, et ettevõte tegeleb pidevalt tootearendusega, et pakkuda tarbijatele laiendatud valikut vähese ja madala kalorsusega toodete näol, kuid klassikalise Coca-Cola retsepti suhkrumaks ei mõjuta ning seda ei plaanita muuta.