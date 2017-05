See vaatamisväärsus on Instagrami kasutajate seas kõige populaarsem

Disneylandis on kokku tehtud üle 14 miljoni Instagrami-kande ning arvestades teemapargi suurust, kuulsust ja populaarsust perede seas, ei tule see ka üllatusena, kirjutab TastingTable. Teise koha ning ühtlasi ligi poole vähem mainimisi Instagramis ehk üle 7,2 miljoni hashtag'i on saanud Pariisis asuv Eiffeli torn.

Reisiportaali Travelbird koostatud esikümnesse kuuluvad veel Walt Disney World Floridas, South Beach Floridas, Berliini müür, Las Vegas Strip Nevadas, Big Ben Londonis, Times Square New Yorgis ning Notre Dame Pariisis. Neid on külastanud ja Instagrami märkinud 2-5 miljonit inimest. Festivalidest on esindatud näiteks sakslaste Oktoberfest (10. koht) ja USAs Louisianas toimuv Mardi Gras (11. koht).

Eestile kõige lähemal asuvatest turistiatraktsioonidest on esindatud Lisebergi lõbustuspark Rootsis, kus on märkinud ennast üle 218 000 Instagrami-kasutaja.