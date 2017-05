Viis nippi, kuidas oma arvutilt tolmu eemaldada

1. Hõõru ekraani mikrofiibrist puhastuslapiga

Paljud inimesed kasutavad ekraanilt tolmu eemaldamiseks pabertaskurätikuid. Sellisel juhul ekraanil olev tolm pühitakse lihtsalt maha ja ta võib sattuda ikkagi klaviatuurile. Pabertaskurätiku asemel tuleks kasutada hoopis mikrofiibrist puhastuslappi. Mikrofiibrist puhastuslapp ei jäta endast maha jälgi ega kriimusta ekraani.

2. Ära kasuta alkoholiga puhastusvahendeid

Tolmu eemaldamiseks ei tohiks kasutada alkoholiga puhastusvahendeid, sest need võivad eemaldada lisaks tolmule ka arvuti nuppudelt värvi ning võivad kahjustada ekraani. Hea puhastusvahendi saad ise veest ja äädikast valmistades. Lihtsalt sega võrdsetes kogustes vesi ja äädikas ning kasuta saadud segu arvuti puhastamiseks.

3. Puhu fööniga arvutilt tolm välja

Klaviatuurilt saab kergesti tolmu eemaldada fööniga. Mõistlik oleks kasutada fööni külma õhu funktsiooni, et mitte arvutit rikkuda kuuma õhuga.

4. Eemalda tolm raskesti ligipääsetavatest kohtadest

Raskesti ligipääsetavatest kohtadest tolmu eemaldamiseks võid kasutada klistiirpitsi. See on piisavalt väike, et mahtuda raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse nagu näiteks radiaator või ventilaator.

5. Puhasta klaviatuur ja hiir

Hea nipp klaviatuuri ja hiire puhastamiseks, ilma et peaksid need lahti võtma, on kasutada äädika ja vee segu, kasta mikrofiibrist lapp sinna sisse ja mähi see ümber võinoa või joonlaua ning seejärel tõmba sellega klaviatuuri nuppude vahelt tolm.